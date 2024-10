Desaparición de mujer destapó pasado criminal de su pareja en Antioquia

La desaparición de Nohora Patricia Patiño alertó a las autoridades en Liborina, Antioquia. El 9 de febrero de 2015, se inició una intensa búsqueda para dar con su paradero. En un principio, el principal sospechoso era su pareja sentimental, Nicolás Vélez Villa, de 42 años. El Rastro reveló un temido pasado del hombre.

>>>Policía resuelve el brutal crimen de su madre en Meta: responsable fue otro ser querido

“Yo creo que fui la única persona que hablé con ella”, reveló Ana Cecilia Cogote, amiga y confidente de Nohora, quien le había comentado que se iba a encontrar con su pareja. En medio de la angustia de los familiares, Ana Cecilia decidió alertarlos mostrando un mensaje de texto que Nohora había recibido días antes de su desaparición: “Envíeme el dinero. Y ni se le ocurra aparecerse por allá porque le saco los ojos y, si va con sus hermanos, les hago lo mismo”.

Tras rastrear el origen del mensaje de texto, el grupo del CTI verificó que Nohora había comprado un pasaje de bus para el municipio de La Pintada. Además, la investigación reveló que Nicolás Vélez tenía serios antecedentes penales y dos condenas en prisión por homicidio. “Tenía siete anotaciones, desde hurto menor, tráfico, fabricación y porte de estupefacientes hasta homicidio”, afirmó Juan Carlos Gallo, investigador.

Publicidad

>>>Mujer embarazada fue sepultada en la sala de su casa en Cundinamarca

En ese municipio residía el hombre, quien trabajaba como hechicero. Juan Carlos contactó a los familiares de las primeras víctimas y estos responsabilizaron a Nicolás de haber destruido sus vidas, lamentando el momento en que sus hijas se convirtieron en las compañeras sentimentales del principal sospechoso de la desaparición de Nohora.

Publicidad

“Era de esos enamoramientos enceguecidos, era casi enfermizo porque no atendía consejos. Ella nunca entendió y nunca aceptó”, afirmó Walter Patiño, quien asegura que su hermana creyó que Nicolás iba a cambiar por amor a ella.

>>>Detrás de crimen de dos menores en Itagüí estaba su tío: ¿qué les hizo?

Pistas claves en la investigación

Los familiares de Nohora aseguraron que el hombre la maltrataba, amenazaba y extorsionaba. De inmediato, los investigadores se dirigieron al municipio de La Pintada para dar con el paradero del sospechoso, quien vivía cerca del río Cauca. La Fiscalía consideró que el cuerpo sin vida de Nohora fue lanzado a las profundidades del río.

>>>La verdad detrás de desaparición de una niña en Risaralda: ¿su mamá está implicada?

Publicidad

Tras dos semanas de la desaparición y una exhaustiva búsqueda sin resultados, la madre de la víctima entregó cuatro agendas personales de su hija, donde ella llevaba un registro de cada una de las transferencias que le hacía a Nicolás. Además, tenía un diario en donde anotaba los mensajes de textos ofensivos que le envía el hombre.

Las autoridades capturaron a Nicolás Vélez en Santuario, Antioquia, gracias a que utilizó el celular de Nohora, lo que permitió rastrear su ubicación. Fue detenido y, posteriormente, condenado a 27 años de prisión por el delito de desaparición forzada, ya que no confesó dónde había dejado el cuerpo sin vida de Nohora. "No me arrepiento de nada", afirmó Vélez.

Publicidad

>>>Detrás de misteriosa desaparición de madre en Ciudad Bolívar estaba una amiga: ¿qué hizo?

Los familiares suplicaron que el victimario confesara dónde estaba el cuerpo sin vida de Nohora. “No ha tenido el valor para decir dónde está Nohora para que mi mamá sienta paz, para que la familia por fin sienta que se culminó una etapa dura. Es la tortura más grande que puede sufrir una persona”, concluyó Martha Patiño, hermana de la víctima.