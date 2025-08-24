Google lanza su teléfono Pixel 10 con una IA que, afirma, redefine la experiencia móvil

Luego de varias semanas de publicaciones y de indirectas a otras compañías, Google reveló su más reciente línea de dispositivos móviles con el Pixel 10, Pixel 10 Pro y Pixel 10 Pro XL, en un evento global desde Brooklyn, Nueva York. El lanzamiento, nombrado como "Made by Google 2025", contó con la presentación de Jimmy Fallon, quien les dio a conocer a los amantes de la tecnología el objetivo que trae la empresa americana de poder fusionar el hardware y software con la inteligencia artificial en el centro.

Rick Osterloh, Vicepresidente Senior de Plataformas y Dispositivos de Google, destacó que esta generación representa una transformación en la tecnología, prometiendo una experiencia más personal, proactiva y útil para los usuarios. Desde sus inicios, Google ha ofrecido Android, una plataforma abierta que contrasta con los sistemas "cerrados" de otros fabricantes, por lo que esta serie Pixel busca otorgarles a los usuarios una experiencia inigualable y poder consolidar su reputación con innovaciones centradas en el usuario.



Innovaciones Clave en la Serie Pixel 10

La nueva línea incorpora el chip Google Tensor G5, descrito como la actualización más significativa desde el debut de Tensor, y el modelo más reciente de Gemini Nano, optimizados para experiencias de IA generativa en el dispositivo.

Entre las principales novedades destacan:



Inteligencia Artificial Proactiva, Magic Cue y Gemini Live: Magic Cue se integra en aplicaciones como Google Mensajes y la aplicación de Teléfono, ofreciendo información relevante, como detalles de vuelos, fotos específicas en chats o el agendamiento de citas, sin requerir búsquedas manuales. Esta función opera de manera privada y segura en el dispositivo. Además, Gemini Live, presentada en una dinámica de cambio de deportes entre el piloto de F1, Lando Norris, y el basquetbolista Giannis Antetokounmpo, donde se enseña cómo esta función permite a los usuarios compartir la vista de su cámara para obtener asistencia en tiempo real de las actividades que se están realizando, desde proyectos de carpintería hasta ayuda con tareas escolares.

la cámara del Pixel 10 incorpora por primera vez un con calidad óptica 10x y un zoom de hasta 20x con Super Res Zoom. Los modelos Pixel Pro elevan esto con , utilizando un nuevo modelo de imagen generativa junto a su procesador, para recuperar y refinar detalles asombrosos. La función , impulsada por Gemini, ofrece sugerencias para mejorar la composición y el encuadre de las fotos. La serie también incluye la tecnología para una representación equitativa y precisa de todos los tonos de piel, y para fotos nocturnas detalladas. Diseño y Experiencia Visual: el Pixel 10 presenta un diseño refinado con materiales reciclados. Está disponible en cuatro colores: obsidiana, escarcha, índigo y citronela. El Pixel 10 Pro y Pro XL ofrecen colores como obsidiana, porcelana, piedra lunar y jade. La pantalla de 6.3 pulgadas del Pixel 10 es más brillante, alcanzando los 3000 nits.

el Pixel 10 presenta un diseño refinado con materiales reciclados. Está disponible en cuatro colores: obsidiana, escarcha, índigo y citronela. El Pixel 10 Pro y Pro XL ofrecen colores como obsidiana, porcelana, piedra lunar y jade. La pantalla de 6.3 pulgadas del Pixel 10 es más brillante, alcanzando los 3000 nits. Carga y Conectividad: la nueva función Pixel Snap permite carga inalámbrica magnética K2 completa a 15W. Esta tecnología es compatible incluso con accesorios MagSafe de Apple. El Pixel 10 Pro XL soporta carga inalámbrica Qi2.2 de 25W.

Ecosistema Pixel Expandido

El evento también presentó el Pixel Watch 4, que ofrece una pantalla 360 más grande y brillante. Destaca por sus avanzadas funciones de fitness de Fitbit, incluyendo detección de pulso, caídas y accidentes de coche. El smartwatch es capaz de detectar la pérdida de pulso y llamar automáticamente a los servicios de emergencia. Su carga rápida permite 15 horas de uso con solo 15 minutos de carga. Además, introduce un entrenador de salud personal basado en IA para usuarios de Fitbit Premium, con la participación de la estrella de la NBA, Stephen Curry, como asesor de rendimiento.



Los Pixel Buds Pro 2 recibirán nuevas funciones como gestos con la cabeza para gestionar llamadas y la capacidad de usar Gemini Live en entornos ruidosos. Los nuevos Pixel Buds 2a ofrecen cancelación activa de ruido y una batería de larga duración en un diseño más compacto y cómodo.



Precios y Disponibilidad

Los nuevos Pixel 10, Pixel 10 Pro y Pixel 10 Pro XL parten desde los 12 GB de RAM y 128 GB de almacenamiento. Los modelos Pro aumentan a 16 GB de RAM y están disponibles para preordenar desde 799, 999 y 1.199 dólares respectivamente (unos tres millones de pesos aproximadamente la serie de entrada). Los teléfonos estarán en las tiendas a partir del 28 de agosto.

Google anunció que el Pixel 10 será el primero en lanzarse oficialmente en México. Aquellos que adquieran un Pixel 10 Pro o Pro XL recibirán un año completo de Google AI Pro, que incluye acceso a herramientas avanzadas de IA como Veo, NotebookLM y Flow. Adicionalmente, Google promete siete años de actualizaciones de sistema operativo y seguridad.

