Pequeña salió a visitar a su abuela y desapareció en Saldaña, Tolima: ¿qué pasó con ella?

En 2007, la desaparición de una niña de 10 años alertó a las autoridades en Saldaña, Tolima. La menor de la que no se tenía rastro era Heidy Guzmán, quien salió de su casa para visitar a su abuela en una vereda cercana. Sin embargo, ese día decidió tomar otro camino y no se volvió a saber de su paradero. El Rastro investigó detalles del atroz crimen.

“Era una niña muy noble, nos amaba mucho, era muy juiciosa. Era una niña muy preciosa, era lo mejor que teníamos nosotros”, afirmó Lida Salas, madre de la menor, quien recuerda que el nacimiento de su hija fue lo mejor que le pasó en la vida.

Los hechos ocurrieron el 21 de enero de 2007, cuando la menor salió de su casa con la intención de visitar a su abuela. Ese día, decidió tomar el camino más corto. Sin embargo, alguien se cruzó en su camino.

Un testigo fue clave para esclarecer el crimen

Un testigo presenció el momento en que Heidy fue atacada por un hombre vecino de la zona. “Él me puso represarías a mí, que si yo lo denunciaba, él me mataba o me mandaba a poner una bomba en la casa. Yo viendo eso, a mí me dieron nervios y miedo y me fui”, reveló Fernando Bolaños.

En medio de la desesperación, la familia alertó a la comunidad y avisó a las autoridades sobre la desaparición. Durante los siguientes 11 días, decenas de personas, entre vecinos y la Policía, buscaron incansablemente a Heidy, pero no la encontraron.

Una médium aseguró haber visto a la menor y proporcionó a las autoridades una pista sobre su paradero, cuando ya llevaba dos semanas desaparecida. Allí encontraron el cuerpo sin vida de Heidy Guzmán.

En la escena del crimen no se halló ningún arma ni rastros visibles que indicaran cómo murió la menor y mucho menos quién estaría detrás del atroz asesinato. La única persona que sabía la verdad guardó silencio.

Los rumores en la comunidad comenzaron a vincular a Fernando Bolaños con Isidro Mosquera, un campesino de la vereda. Las autoridades ya tenían los principales sospechosos, pero ¿estarían ambos involucrados en el crimen?

Bolaños se sintió acorralado y, por ello, decidió confesar la verdad un año después del homicidio. También se conoció que Isidro Mosquera ya tenía una investigación por el delito de abuso sexual con menor de edad.

La Fiscalía ordenó la captura del Isidro, quien no aceptó cargos. Finalmente, fue condenado a 47 años y seis meses de prisión por los delitos de homicidio agravado y acceso carnal violento agravado cometido a una menor de edad.

En medio de tanto dolor, su familia agradeció que se hiciera justicia, aunque el vacío que dejó su ausencia jamás podrá ser llenado.

