Ahora no

Acalorada pelea entre Amparo Grisales y César Escola en Yo Me Llamo: "Vete al diablo" La presentación de una de las imitadoras generó roces entre los jurados de Yo Me Llamo, quienes no pudieron callar su descontento. Alegatos de envidia y lágrimas, entre los momentos más dramáticos del capítulo.