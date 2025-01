¿Quién es el novio de Amparo Grisales? Un extranjero le robó el corazón a la diva de Yo Me Llamo

Talento, sensualidad y tajante: así es Amparo Grisales , la jurado de Yo Me Llamo que, tras décadas en la esfera del espectáculo colombiano, se ha consolidado como una verdadera diva de la televisión. A sus 68 años se mantiene como una de las mujeres más bellas de la farándula nacional, por lo cual muchos se preguntan quién ha sido capaz de "erizar" su corazón.

¿Quién es el novio de Amparo Grisales?

Muchos han querido tener la dicha de poder compartir sentimentalmente con Amparo Grisales, pero es un privilegio que pocos han tenido la oportunidad de disfrutar. Polifacética y apasionada, la reconocida actriz confesó que está viviendo las mieles del compromiso.

"Hay amor en mi vida, sí. Estoy enamorada, pero ya el amor uno lo maneja de otra forma, o sea, ya uno no es tan obsesivo, ya disfruta los ratos en que uno esté con él", expresó la también modelo en diálogo con El Tiempo.

El novio de Amparo Grisales es un brasileño que actualmente vive en Uruguay. Por la comunicación ella no se preocupa, puesto que afirma dominar a la perfección el portugués, "entonces es una melodía hermosísima al corazón y al amor".

De acuerdo con la jurado de Yo Me Llamo, su pareja actual es un empresario de 62 años que trabaja en una compañía de soya. Que sea menor no parece afectarle, ya que, según ella, desde los 30 le dicen que está vieja.

Su historia de amor surgió en una fiesta de fin de año en Uruguay, cuando el empresario se le acercó y le preguntó en portugués si se quería casar con él. Posteriormente, le dio un trago, dejándola flechada con su presencia.

"A mí lo que me importa es lo que siente mi corazón, mi cerebro, cómo estoy físicamente y cómo he cuidado el templo, porque es con este, cómo me comunico, donde habita la chispa de Dios. Ahora tengo ese amor".

Amparo Grisales tiene hijos?

Amparo Grisales no tiene hijos y admite, no le hubiese gustado tenerlos, puesto que siempre estuvo enfocada en su carrera artística.

"Nunca lo pensé, nunca lo tuve presente... Yo admiro a las mamás. Las mamás para mí son lo máximo, criar unos hijos, me parece una labor increíble. Yo hubiese sido super protectora, yo creo que no dejo ni que vaya al colegio, porque si así soy con mis perritos, qué susto. Me parecen unas valientes, unas heroínas totales, las admiro con todo el amor y no, no me hecho falta", confesó.

