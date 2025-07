Actor colombiano de 'Padres e hijos' vive dura realidad: trabaja como conductor en Estados Unidos

Andrés Felipe Martínez es uno de los actores más recordados por quienes crecieron viendo televisión colombiana en las décadas de los 90 y 2000. Su rostro apareció en múltiples telenovelas y series emblemáticas como Padres e hijos, Pasión de gavilanes, Pedro, el escamoso, Hasta que la plata nos separe, Rosario Tijeras, La Pola y Narcos. Con más de 40 años de trayectoria en la actuación y una sólida formación en la Escuela Nacional de Arte Dramático, logró consolidarse como uno de los actores más reconocidos del país.

Nacido en Cali, el artista vallecaucano ha sido parte de más de veinte producciones nacionales, muchas de ellas transmitidas por los canales más importantes del país. Sin embargo, su vida dio un giro inesperado cuando, tras una crisis económica agravada por la pandemia y un divorcio, decidió dejar Colombia y comenzar desde cero en Estados Unidos.

Fue en una reciente entrevista con el programa Lo Sé Todo, del Canal 1, donde Martínez relató su experiencia migratoria y los desafíos que ha enfrentado desde su llegada al país norteamericano. Se trató de una conversación en la que el actor habló con franqueza sobre la dureza del camino que ha recorrido en los últimos años.

“Cuando yo llegué, me dijeron que conseguir trabajo era fácil, pero no fue así. A mí me tocó duro, me tocaba levantar cajas de hasta 100 libras que enviaban a Colombia y Venezuela”, relató, describiendo los primeros meses de su nueva vida. Su rutina diaria cambió por completo: de los sets de grabación pasó a desempeñar oficios que nunca antes había realizado, como la limpieza doméstica y la carga de mercancía.

Con el tiempo y tras superar varios obstáculos, Andrés Felipe logró establecerse en el sector de transporte y logística. Actualmente, trabaja como conductor para una empresa de alquiler de vehículos, recoge pasajeros en el aeropuerto y también hace domicilios de comida. Esta rutina la lleva adelante desde hace dos años, y aunque reconoce que es extenuante, le permite sostener económicamente a su familia.

“Recibir un cheque cada 15 días, eso no tiene precio. Gracias a eso puedo enviar dinero y darles de comer a mis hijos, y eso vale más que cualquier otra cosa”, afirmó durante la entrevista. Padre de tres hijos —Pablo, Isabella y Gabriel—, el actor dijo que su motivación principal para permanecer en Estados Unidos es poder darles una mejor vida. En sus declaraciones, también habló sobre lo difícil que ha sido lidiar con la distancia. “Aquí se vive para trabajar. Trabajas, duermes, trabajas, duermes… y sin familia, es muy duro. Hay mucha soledad”, confesó. La soledad, según manifestó, ha sido uno de los costos más altos de su decisión de migrar.

Más allá del esfuerzo físico y emocional, el actor destacó que su sacrificio ha tenido recompensas. Por primera vez, aseguró, ha logrado tener algo de estabilidad económica: “Aquí encontré lo que vine a buscar. Sí, tengo dificultades, pero sé que voy a salir adelante. Por primera vez tengo ahorros, y eso ya es una gran victoria”, dijo.

Aunque se encuentra lejos de las cámaras, Andrés Felipe no ha dejado de lado su pasión por la actuación. En su tiempo libre participa en obras de teatro en Atlanta y en actividades artísticas organizadas por una iglesia cristiana. “Ese siempre será mi plan B”, expresó.

La historia de Martínez ha sorprendido a muchos de sus seguidores, especialmente a quienes lo recuerdan por sus papeles como Malcolm Ríos en Pasión de Gavilanes o por su participación constante en Padres e Hijos. En más de una ocasión, ha sido reconocido por compatriotas en Estados Unidos que lo saludan con afecto, aunque, según él, también con cierta compasión.

“Me miran con pesar, como ‘ay pobrecito’, pero no, yo lo hago feliz”, sostuvo. Esa misma situación la vivió cuando recogió en el aeropuerto al también actor y cantante Mauro Castillo. “La gente me ve y se sorprende, se toman fotos conmigo (...) Pero la verdad, no me duele el ego, porque estoy haciendo lo necesario para sacar adelante a mis hijos. Y eso es más valioso que cualquier fama o reconocimiento”.

Respecto a su vida personal, el actor caleño mencionó que ha tenido algunos encuentros sentimentales en Estados Unidos, pero establecer relaciones estables no ha sido fácil. “El 90 % son latinas y muchas están en modo supervivencia, tratando de resolver su estatus migratorio. No es fácil conectar”, explicó.

LAURA NATHALIA QUINTERO.

NOTICIAS CARACOL DIGITAL.