Actor de Nuevo Rico, Nuevo Pobre anunció que se va del país: "Tomar la decisión no fue fácil"

Un integrante del elenco de la primera versión de Nuevo Rico, Nuevo Pobre anunció en sus redes sociales que tomó la decisión de mudarse a los Estados Unidos junto a su familia. Se trata del actor Andrés Toro, quien explicó en un video sus motivos para elegir vivir en el extranjero en este momento.

Toro ha construido una gran carrera en la televisión colombiana y uno de los personajes más recordados de su carrera fue Mateo López Ferreira, el primo del protagonista de Nuevo Rico, Nuevo Pobre, en la versión original de la telenovela de Caracol Televisión. El cual en la actualidad está siendo interpretado por el modelo y actor Ricardo Mejía.

¿Por qué Andrés Toro se va del país?

En un video publicado en su cuenta de Instagram, Andrés Toro dio los detalles de esta radical determinación. "Ay, muchachos, nos vamos a vivir a EE. UU. Después de reflexionar mucho, tomamos la decisión como familia y bueno… nos vamos", empezó diciendo.

El actor de 47 años está casado con la odontóloga Eliana Escobar desde hace varios años y fruto de su relación tienen dos hijos. Toro agregó que "no me malinterpreten, amo a Colombia, aquí está todo lo que tengo, están mis raíces, mis amigos, mi familia. Aquí comencé mi carrera, aquí me desarrollé como persona, aquí he hecho todo. Pero como papá, como esposo, en este momento mi prioridad es mi familia".

Como la familia es su prioridad, Andrés Toro explicó que la decisión surgió a raíz de un sueño que tiene su esposa. La intención de radicarse en los Estados Unidos es que su esposa quiere homologar su título profesional. Además, cree que es también una buena oportunidad para la educación de sus hijos.

"Tomar la decisión no fue fácil. No les voy a mentir, se me hace así, me da miedito, pero cualquier sacrificio por la familia vale la pena", aseguró el actor y también compartió que junto a su familia han buscado en Dios la orientación para llevar a cabo esto por el mejor camino y los mejores resultados para ellos.

Finalmente, el actor colombiano aclaró también que radicarse en Estados Unidos no significa que abandonará por completo su vida en Colombia. "Esto no es un adiós, es un hasta luego, es un nuevo comienzo, una nueva etapa donde vamos a seguir viéndonos", expresó.