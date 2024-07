Adele anunció que se tomará un "largo descanso" de la industria musical

Una triste noticia llegó a los fanáticos de Adele, pues la reconocida cantante ha anunciado una pausa en su carrera musical y dejó claro que no tiene planes de lanzar nueva música.

En una entrevista con el medio alemán ZDF, la intérprete de éxitos como 'Someone Like You' y 'Rolling in the Deep', reveló que tras finalizar su actual residencia de conciertos en Las Vegas, desea tomarse un largo descanso.

Esta serie de conciertos, conocida como 'Weekends with Adele', ha estado en marcha desde noviembre de 2022 en The Colosseum at Caesars Palace, donde la artista presentaba su show dos veces a la semana.

Adele necesita descansar para volver con más fuerza

"Quiero un gran descanso después de esto y creo que quiero hacer otras cosas creativas, solo por un tiempo", comentó en la entrevista.

“Extraño todo antes de ser famosa, creo que probablemente ser anónima es lo que más echo de menos”, agregó.

A pesar de su amor por la música y el agradecimiento hacia sus fans, siente que su "tanque está bastante vacío" después de los últimos años de trabajo constante.

“No me gusta ser famosa. Lo que amo es poder hacer música todo el tiempo, que la gente la reciba bien y le guste, porque eso es bastante único", concluyó la intérprete.

Además de sus compromisos en Las Vegas, tiene programadas presentaciones en Munich en agosto y estas fechas marcarán el final de su actual serie de conciertos.

Los fanáticos de Adele tendrán que esperar para escuchar nuevas composiciones de la artista, quien ahora se enfocará en recargar energías y disfrutar de un merecido descanso.

