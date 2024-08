Adele detuvo concierto en Múnich para ver la final olímpica de 100 metros femeninos

En un giro inesperado durante su concierto en Múnich, Alemania, Adele hizo una pausa para ver la final olímpica de los 100 metros femeninos. La estrella británica, conocida por su entusiasmo por el deporte, organizó una proyección especial en una pantalla gigante para que los asistentes pudieran seguir el emocionante evento en tiempo real.

El gesto de Adele fue ampliamente apreciado por el público. Los más de 80.000 espectadores en el estadio se emocionaron con el triunfo de la atleta Julien Alfred de Santa Lucía. Este espectáculo se está llevando a cabo en un escenario temporal construido exclusivamente para los conciertos de Adele, que se extenderán en la ciudad hasta el 24 de agosto.

Adele, quien ha mostrado un ferviente interés por los Juegos Olímpicos, demostró una vez más su capacidad para combinar su pasión por la música y el deporte, ofreciendo a sus fans una experiencia inolvidable.

El pasado viernes, 2 de agosto, Adele volvió a los escenarios europeos después de siete años con el primero de sus diez conciertos en Múnich, Alemania. La cantante británica, que ha estado en una residencia en Las Vegas desde 2022 hasta el otoño de 2024, eligió Alemania como el punto de partida para su regreso a Europa.

Un espectáculo de luz y sonido

El espectáculo de Adele se llevó a cabo en un recinto especialmente creado para la ocasión, conocido como Adele World, con capacidad para aproximadamente 75.000 espectadores. Este espacio temporal, comparable en tamaño a los mayores estadios de fútbol en Alemania, se convirtió en el epicentro de la emoción para los seguidores de la artista, apodados los daydreamers.

Reacciones del público

Tras el concierto, Murielle, una residente de Múnich de 40 años, expresó su entusiasmo: “A mí me gustó mucho, fue un concierto muy bueno, una experiencia genial”. Destacó que el momento más emotivo fue cuando Adele interpretó "Someone Like You", un momento que casi la hizo llorar. Murielle también notó que Adele parecía nerviosa por la magnitud de la audiencia.

Para evitar aglomeraciones, el recinto abrió sus puertas cinco horas antes del concierto. Los fans ya estaban haciendo cola hasta ocho horas antes del evento, a pesar de las predicciones de mal tiempo. El área alrededor del escenario ofrecía diversas atracciones, incluyendo un mercado y un pub inglés, además de un karaoke y otras actividades.

Adele y su experiencia en Múnich

Adele, de 35 años, admitió que su paso por Múnich era “muy emocionante” aunque consideró “un poco aleatorio” dedicar en agosto diez fechas a su música. “¿Una gran explosión en mitad de Europa? ¿En Múnich? Suena un poco aleatorio, pero aún así es fabuloso”, comentó la cantante antes de finalizar la primera fecha de su gira.

La Ciudad de Adele en Múnich

La prensa local describió el conjunto de instalaciones como "la ciudad de Adele en Múnich", con una pantalla gigante de más de 200 metros de largo y 17 metros de alto que permitió a todos los espectadores sentirse conectados con el concierto. La magnitud del espectáculo se reflejó también en el final, con un impresionante show de fuegos artificiales durante la interpretación de "Rolling in the Deep".

Futuras Fechas y Precios de Entradas

Adele continuará su gira en Múnich durante el sábado y en fechas futuras. Los precios de las entradas para este primer concierto en Alemania variaron desde los 464 euros para los asientos más cercanos al escenario hasta 74 euros para los más económicos. También se ofreció una promoción especial semanal de 35 euros.

Con su regreso a Europa, Adele promete seguir cautivando a sus fans y ofreciendo espectáculos memorables hasta su regreso a Las Vegas para finalizar su residencia en el Coliseo del Caesar’s Palace.