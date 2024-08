Aerosmith se despide definitivamente de los escenarios: "Decisión desgarradora y difícil"

Tristeza, ese es el sentimiento que abarca a millones de fanáticos de la banda estadounidense Aerosmith luego de que la agrupación anunciara en sus redes sociales que no volverán a los escenarios. Los problemas de salud de Steven Tyler, el vocalista, le impiden a los artistas cumplir con su gira de despedida.

Aerosmith le dice adiós a los escenarios definitivamente

La emotiva publicación de la banda se dio en la tarde de este viernes, 2 de agosto de 2024. Iniciaron recordando los sueños con los que nació Aerosmith, en 1970, de la mano de Steven Tyler, Joe Perry, Tom Hamilton, Joey Kramer y Brad Whitford, y con la intención de llevar su rock n' roll por todo el mundo.

"Era 1970 cuando una chispa de inspiración se convirtió en Aerosmith. Gracias a ti, nuestro ejército azul, esa chispa capturó llamas y ha estado ardiendo durante más de cinco décadas", escribieron y agradecieron al público que los hizo la banda sonora de sus vidas.

¿Qué le pasa a Steven Tyler, vocalista de Aerosmith?

Según detallaron en el comunicado, desde hace tiempo Steven Tyler está luchando con problemas en su voz. "La voz de Steven es un instrumento como ningún otro. Ha pasado meses incansablemente trabajando en llevar su voz donde estaba antes de su lesión", detallaron.

Agregaron que finalmente se ha establecido que "una recuperación completa de su lesión vocal no es posible", lo que los lleva a tomar "una decisión desgarradora y difícil, pero necesaria, como banda de hermanos, de retirarnos del escenario de gira".

Para finalizar, Aerosmith dio "un último agradecimiento a ustedes, los mejores fans del planeta Tierra. Pon nuestra música fuerte, ahora y siempre. Sueña. Has hecho que nuestros sueños se hagan realidad".

Soluciones para los fanáticos que compraron entradas a los próximos conciertos de Aerosmith

Aunque la banda ya tenía previsto el final de su historia, a inicios de 2024 emocionaron a sus fanáticos al anunciar su gira de despedida con más de 40 fechas por Estados Unidos, una última oportunidad para escuchar en vivo éxitos como Dream On, I don't want to miss a thing, Cryin', entre otras.

Con este anuncio inesperado, la gira quedó cancelada y, según explicaron, "para aquellos que compraron sus entradas a través de Ticketmaster, se les reembolsará automáticamente. No hay nada más que necesites hacer".

