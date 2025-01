¿Aída Victoria Merlano confirmó su matrimonio? Su pareja reveló detalles de la boda

Juan David Tejada, pareja de la creadora de contenido Aída Victoria Merlano , contó a sus seguidores que se habían casado en secreto. Los seguidores de la influencer no tardaron en buscar una confirmación por parte de la joven, quien despejó las dudas en una romántica publicación en Instagram dedicada a su enamorado.

Aída Victoria Merlano se casó

Por medio de historias de Instagram, Juan David Tejada respondió algunas preguntas de sus seguidores. Entre ellas le indagaron por sus caballos, su edad, e incluso su paso por la cárcel, el cual, según él, lo cambió. "Gracias a mi Dios, porque estaba en un camino que no era. Yo doy gracias todos los días a eso porque si no me meten a la cárcel, hoy no estaría vivo", señaló.

Lo que más llamó la atención a muchos fue que afirmó haberse casado con Aída Victoria Merlano. "Nosotros nos casamos en una ceremonia indígena hace meses. No dijimos nada porque la gente todo lo critica", escribió en sus redes.

Juan David Tejada

Aunque él la llama esposa desde hace meses, un video publicado por ella para celebrar su cumpleaños del empresario confirmaría su boda. "Tú y yo hace mucho nos buscábamos, pero coincidimos cuando ambos lo necesitábamos. Es una fortuna aprender de la vida contigo", escribió Aída Victoria, quien remató la publicación con un "Feliz cumpleaños, esposo".

Sus seguidores no tardaron en celebrar la noticia, comentándole que "siempre llega algo mejor cuando dejas ir", "Aída dejó de estar con un niño y se nota la diferencia" y que "hay hombre que definitivamente sanan y eso se nota".

Aunque no han compartido imágenes de la boda o el anillo, Aída Victoria Merlano y Juan David Tejada parecen estar disfrutando de las mieles del amor. "Te amo, esposa mía. Gracias por ser quien eres, me siento afortunado de tenerte por esa forma de ser tan hermosa, por esa mujer tan maravillosa que eres. No me canso de darle gracias a Dios por haberte puesto en mi camino. Te amo y te adoro con todas las fuerzas de ser esposa mía", comentó el sujeto.

¿Aída Victoria Merlano será mamá?

En repetidas ocasiones, Aída Victoria Merlano ha hecho público su deseo de formar su propia familia. Esto parece ser una aspiración conjunta, puesto que su pareja, Juan David Tejada, aunque ya es padre, dijo que deseaba tener "muchos hijos" con la influenciadora.