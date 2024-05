Aída Victoria Merlano entrará al quirófano por un accidente mientras sostenía relaciones

La reconocida creadora de contenido Aída Victoria Merlano sorprendió a sus seguidores en redes sociales con una confesión de un incidente de su vida íntima por el que ahora deberá operarse.

En sus historias de Instagram, la joven barranquillera contó que, cuando mantenía relaciones sexuales con su pareja, sufrió un inesperado percance en su cuerpo, por el que ahora debe someterse a una cirugía.

"Le dije: ‘¡Dale duro, que no pasa nada’. Y sí pasó. Se me explotó una prótesis", aseguró Aida Merlano en su cuenta de Instagram, junto con una resonancia donde se ve una de sus prótesis mamarias rota.

Tras el incidente, Aída Victoria Merlano acudió a buscar atención médica para conocer la gravedad de lo sucedido. La misma influenciadora señaló que será operada en Barranquilla, donde programó una cita con su cirujano de confianza para retirar el implante y reemplazarlo por uno nuevo.

También señaló que ahora está pensando en el "tamaño de las nuevas" prótesis que va a llevar en su cuerpo.

Otro procedimiento al que se someterá Aída Victoria Merlano

La mujer aprovechó para contarles a sus seguidores que también se va a retirar el método de planificación familiar que tiene hace unos años.

Se trata de un dispositivo intrauterino hormonal, denominado Mirena. Según la joven, este método es diferente a la T de cobre, pues es mucho más pequeño, sofisticado y a ella no le generó ningún efecto secundario de gravedad. Sin embargo, hará la extracción porque considera que su cuerpo necesita un descanso.

Aida Merlano habló de su proceso con la justicia colombiana

El Tribunal Superior de Bogotá ratificó en segunda instancia la condena en contra de Aída Victoria Merlano y aumentó la sentencia a 13 años y 8 meses de cárcel,revocando la prisión domiciliaria, tras hallarla responsable de los delitos de favorecimiento de fuga de presos e instrumentalización de menores de edad.

La sentencia se produjo por la participación de la influenciadora en el escape que protagonizó su mamá, la excongresista Aída Merlano,de un consultorio odontológico.

Ante dicha decisión del tribunal, Aída Victoria Merlano se pronunció sobre su estado actual.

De acuerdo con Aída Victoria Merlano, sus abogados presentaron un recurso de casación ante la Sala Penal de la Corte Suprema de Justicia, con el objetivo de revocar la condena de 13 años y ocho meses de cárcel que le impusieron.

"No estoy presa, no estoy en casa por cárcel, no tengo restricciones, estoy en mi libertad plena. Ya interpusimos la casación, me dicen mis abogados que pueden tardar hasta un año en responder", sostuvo.

