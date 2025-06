Westcol confirmó que está de luto: murió la cabra que le regaló a Aída Victoria Merlano

"Hoy estoy muy triste", escribió Westcol en una reciente publicación en su cuenta de Instagram. Después de que varios seguidores del influencer quisieran saber qué había pasado con María Antonieta, la cabra que él le había regalado a Aída Victoria Merlano cuando todavía eran pareja, el famoso decidió dar a conocer la terrible noticia.

En 2024, en medio del cumpleaños número 25 de Aída Victoria, Westcol sorprendió a la barranquillera con una cabra, la cual se convirtió en la mascota de la entonces pareja. La llamaron María Antonieta y era una estrella en las publicaciones de ambos. Tras su ruptura, que dio tanto de qué hablar en sus redes sociales, Westcol mostraba que la cabra permaneció con él en la casa que compartía con su expareja y hasta se habló de una posible pelea por la custodia del animal.

Esto nunca trascendió y ahora, luego de más de un año de la separación de los famosos, nuevamente María Antonieta es noticia, pero por su fallecimiento. Según contó el streamer, la cabra seguía en su casa, pero tuvo un accidente y murió en los últimos días.

¿Qué le pasó a María Antonieta, la cabra de Westcol y Aída Victoria?

"Muchachos, para todas las personas que me están preguntando qué pasó con María Antonieta, vean como estoy de triste, se suicidó", indicó en un primer momento el famoso. Luego detalló que "la teníamos sin corral y se cayó por un barranco y se dislocó y se murió, pero alcanzó a tener una hija que es llama María Fernanda, después se la muestro. Ella no está, se fue".

Luego de su separación con Aída Victoria Merlano, Westcol solía compartir videos y fotos de la vida que llevaba la cabra junto a él, convirtiéndose también en parte del contenido favorito de sus seguidores. Desafortunadamente, el animal que ya se había ganado el afecto de sus millones de seguidores ya no aparecerá más en sus publicaciones.

Aída Victoria Merlano, por su parte, no ha reaccionado ni se ha pronunciado sobre la muerte de la cabra, sobre quien en su momento de separación había dicho que "me la llevo cuando tenga un lugar para tenerla". Por su parte, Westcolhabía insistido en que no tenía planeado dejar que la barranquillera se llevara el animal de su casa. "Yo no me voy a comer esa cabra, bro, ¿usted cree que yo soy capaz de hacerle daño a esa cabra? No me da el corazón. Yo soy el que me quedo con ella, la cabra tiene un corral afuera, tiene todo, ella va a tener una mejor vida con el papá. Me la voy a quedar y me voy a pelear esa custodia".

Cabe resaltar que la comunicación entre Westcol y Aída Victoria Merlano parece ser nula desde que terminaron, especialmente por algunos ataques y rencillas que tuvieron a través de redes sociales luego de su separación. La famosa barranquillera actualmente está enfocada en su embarazo, con el que recientemente tuvo un problema de salud, y en su actual pareja Juan David Tejada. En sus más recientes publicaciones ha mostrado cómo se está preparando para vivir por primera vez la maternidad.

