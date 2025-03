Alina Lozano está en el ojo del huracán por foto con Jim Velásquez cuando él tenía 16 años

Alina Lozano y Jim Velásquez vuelven a estar bajo los reflectores del público colombiano. Una vez más la pareja de actores causa controversia con su relación, pero en esta ocasión parece que la situación podría tornarse mucho más grave porque están acusando a la famosa actriz de haberse involucrado con el actor cuando apenas era un niño.

¿Qué está pasando con Alina Lozano y Jim Velásquez?

Los actores han sido polémicos desde que iniciaron a crear contenido juntos mostrando que tenían una relación amorosa, esto debido a que ella le lleva 30 años a él. A pesar de las críticas y dudas, la pareja siguió con sus videos y llegaron hasta el altar .

El 11 de marzo, Jim Velásquez publicó un video en su cuenta de Instagram para unirse a un trend de redes sociales en el que las parejas presumen el paso de los años en su relación. En la publicación utilizó el audio de una canción de Morat y pretendía demostrar que el amor venció todos los obstáculos, pero terminó generando el efecto contrario.

La primera foto juntos, según expone el actor en el video, es del año 2016, cuando Jim tenía 16 años y Alina 46. Así le siguen fotos de todos los años siguientes hasta llegar a 2024, año en el que se casaron. Pero lo que más llamó la atención de los internautas y que ahora tiene a Lozano en el ojo del huracán es considerar que iniciaron su relación cuando él era menor de edad.

"Independientemente del género, está demasiado mal visto", "¿Cuántos años tenía él en 2016? Ni siquiera tenía pinta de un hombre adulto. Era un niño todavía! Como una mujer le pudo gustar un niño!", "Muy turbio", "Eso no está bien, era un niño", "Tengo 55 años y jamás andaría con un niño, mi mente no me dejaría ni darle un beso", se lee en los diversos comentarios.

Jim Velásquez sale a defender a Alina Lozano de quienes la acusan de un delito

Ante la ola de malos comentarios e incluso asegurando que Alina Lozano cometió un delito por salir con un menor de edad, Jim Velásquez ha publicado dos videos diferentes aclarando su relación. Pero sigue dejando dudas en su público.

"Sí, tenía 16 años", aseguró el actor y señaló que "quiero aclarar que nosotros empezamos a salir primero como amigos y nada más. Después de tener cinco años de amistad, es decir, a mis 21 años, empezamos a hacer contenido juntos siendo amigos y un año después, a mis 22 años, empezamos a tener una relación de pareja. Sí, empezamos a salir siendo yo un menor de edad, pero simplemente como amigos".

Jim Velásquez también recalcó que salir con un menor de edad sí es un delito, pero dejó claro que "si Alina hubiera estado conmigo cuando yo tenía 16 años sí hubiese sido un delito, pero ya he explicado que cuando yo tenía 16 años Alina y yo teníamos una amistad, no fue sino hasta mis 22 años que tuvimos una relación amorosa".

