Amaury Gutiérrez denuncia que no le permitieron ingresar a Colombia: "Me trataron tan mal"

A través de sus redes sociales, el cantante Amaury Gutiérrez denunció que no le permitieron el ingreso a Colombia tras tener un altercado con un agente de migración. El artista cubano tenía programadas presentaciones en diversas ciudades de nuestro país.

¿Qué pasó con Amaury Gutiérrez en Colombia?

El cantante Amaury Gutiérrez llegó el 3 de septiembre al aeropuerto de Cartagena, con la intención de preparar todo para sus próximas presentaciones en el país. Se trata de cinco shows programados en Barranquilla, Santa Marta, Montería, Cali y la capital de Bolívar los días 6, 11, 12, 13 y 14 de septiembre, respectivamente.

Tras aterrizar en Cartagena y pasar por Migración, el artista publicó una foto en su perfil de Instagram en la que aseguró que se encontraba "preso" en nuestro país. El motivo, según explicó, fue "decirle comunista a un agente de inmigración que me trató como un c***. Nunca en mi vida me trataron tan mal, únicamente en Cuba cuando fui esclavo. Dios tiene un propósito para todo. Bendiciones familia".

Después de unas horas, el cantante hizo una nueva actualización sobre lo sucedido y señaló que está en un cuarto del aeropuerto, "durmiendo en el piso", a la espera de que lo envíen nuevamente a Miami. Lamentó que no podrá presentarse ante sus fanáticos colombianos.

"El departamento de inmigración de Cartagena, Colombia, no nos permitió la entrada al país ni a mí ni a mi equipo, lo que ha resultado en esta situación. Actualmente, nos encontramos retenidos en condiciones que no son las mejores", expresó el cantante en la publicación, en la que añadió una foto de él acostado en el suelo.

Amaury Gutiérrez señaló que la única opción que les dan es regresar a Miami en un vuelo de la misma aerolínea en la que llegó, pero que desafortunadamente solo hay vuelos para este 4 de septiembre, por lo que pasó la noche en el aeropuerto. "Me encuentro en un cuarto con mi mánager detenido, durmiendo en el piso y con todas nuestras pertenencias".

Finalizó su mensaje diciendo que "lamento profundamente los inconvenientes que esto pueda causar a todos aquellos que esperaban disfrutar de nuestras presentaciones. Agradecemos su comprensión y apoyo en este difícil e incómodo momento para nosotros. Les mantendremos informados sobre cualquier novedad. Agradezco su amor y apoyo incondicional y esperamos poder reencontrarnos pronto en mejores circunstancias".

Pronunciamiento de Migración Colombia sobre Amaury Gutiérrez

Tras la denuncia pública del cantante, Migración Colombia también publicó un comunicado explicando la situación. Señaló que uno de los acompañantes de Amaury, "durante el proceso de control migratorio, y en la validación de sus documentos de identificación, no presentó los documentos requeridos para el ingreso al país".

Detalló que por ese motivo no se admitió su ingreso al país al integrante del equipo del cantante, lo que causó que de manera "alterada" y "desafiante" Amaury Gutiérrez manifestara su intención de permanecer con su compañero si este no era admitido en Colombia. "Lanzó su pasaporte de manera brusca y mostró una actitud intimidante ... lo que obligó a la intervención del personal de seguridad del aeropuerto".

Finalmente, confluyó Migración que se inadmitió a Yasir Pérez, mánager del cantante, por falta de documentos y al mismo Amaury Gutiérrez "por su conducta perturbadora e irrespetuosa", y agregó que saldrán del país en un vuelo de American Airlines al mediodía de este miércoles.

En referencia al caso del cantante cubano Amaury Gutiérrez quien fue inadmitido en Cartagena por @MigracionCol, informamos