Ojo con la hipertensión, una enemiga silenciosa: ¿hace cuánto se tomó la presión?

Este viernes, 17 de mayo de 2024, se conmemora el Día Mundial de la Hipertensión. ¿Hace cuánto se tomó usted la presión? ¿Sabe cómo está? Conocer las cifras de su cuerpo es un tema de responsabilidad que hace la diferencia.

Las personas no se infartan sin motivo, tampoco les dan derrames o trombosis porque sí. La principal causa detrás de esas complicaciones es la presión alta. El problema es que las personas no tienen conocimiento y solo consultan cuando se sienten mal.

Tenga en cuenta que, sin importar edades, géneros o clases sociales, conocer las cifras de presión puede evitar muchos problemas de salud. Por algo a la hipertensión se le llama la enemiga silenciosa.

“Infortunadamente causa pocos síntomas y, cuando ya los síntomas aparecen, ya significa que hay cifras muy elevadas. Entonces, el hecho de que me sienta bien o que me dé un dolor de cabeza leve puede significar tensión alta. Por eso se llama silenciosa, porque no avisa”, aseguró Tomasa Bermúdez Gutiérrez, internista emergencióloga.

Así lo confirman los datos. Según el Ministerio de Salud, 4 de cada 10 adultos en Colombia sufren de hipertensión. Lo grave es que hasta el 60% de las personas no lo sabe.

“Hay que medirse de forma regular, por lo menos una vez al año”, complementó Bermúdez Gutiérrez.

Según la Asociación Americana del Corazón, la tensión ideal es menor a 120-80. Se considera elevada entre 129-80 y alta por encima de 130-80. Recuerde que puede estar elevada y aun así no sentir nada.

