Amparo Grisales, jurado de Yo Me Llamo, recordó entre lágrimas a su mamá y su hermano

Amparo Grisales es conocida por millones de colombianos como 'la diva' de la televisión nacional. La actriz este año llegó a la décima temporada del concurso de imitación Yo Me Llamo , programa en el que todas las noches se enfrenta a muchas emociones positivas y negativas.

En la mañana de este viernes 7 de febrero, en el programa matutino de Caracol Televisión, Día a Día, se le rindió un homenaje a la jurado del concurso por su trayectoria en la pantalla chica nacional. El momento se transformó en una conversación sobre la espiritualidad y la familia de la manizaleña que los hizo llorar a todos.

Amparo Grisales lloró en Día a Día al recordar a su familia

En el programa se le preparó un homenaje especial a Amparo Grisales , recordando toda su trayectoria y la cantidad de producciones en las que ha demostrado su talento e impresionado con su belleza a lo largo de los años. Especialmente en la importancia que tiene en la mesa de los jurados de Yo Me Llamo.

En medio del programa, los presentadores del matutino le pidieron a Grisales que recordara a su 'niña interior', tema que llevó a la manizaleña a sus mejores recuerdos con su mamá y su hermano, quienes murieron hace varios años y a quienes ella recuerda con gran emoción.

Amparo Grisales recordó momentos emotivos con su familia - Foto: Día a Día

Amparo Grisales empezó recordando a su mamá, Delia Patiño de Grisales, quien falleció hace ocho años, pero la actriz señaló que a pesar del tiempo "la siento tan presente que a veces me dan ganas de llamarla, como si nada. En este momento la siento diciéndome: 'no llore, mija, que se ve fea'".

La actriz destacó que gran parte de su personalidad la heredó de su mamá, quien siempre estuvo atenta a que su presentación y la de sus hijas fuera impecable. "Mi mamá siempre estaba bien presentada, coqueta, siempre en tacones y yo le heredé eso, por eso no me gustan los tenis, solo para el gimnasio", aseguró.

En medio de lágrimas, Amparo Grisales recordó la muerte de su mamá, un día al que le tuvo miedo desde que era niña. Detalló que "siempre estuve agarrada a las faldas de mi mamá, me daba miedo perder a mi mamá, fue el miedo más grande de mi vida. Cuando ella se fue, llegó ese momento que uno quiere evitar a toda costa, pero se fue hermosa, con sus cinco sentidos a los 86 años".

Grisales agregó que, aunque su mamá vivió "una gran vida", ella y sus tres hermanas siempre supieron que había una gran tragedia que la mantenía con el corazón entristecido. "A ella literalmente se le rompió el corazón por mi hermano", recordó la actriz haciendo mención a la muerte de su hermano mayor.

Amparo Grisales lloró la pérdida de su más grande amor en Yo Me Llamo Fotos: Caracol Televisión

¿Quién era el hermano mayor de Amparo Grisales?

José Fernando Grisales Patiño fue el segundo hijo y el único varón en la familia de Amparo Grisales. Al ser el único hombre en una casa con su mamá y sus tres hermanas, la actriz lo recuerda como un hombre "entregado" y extremadamente "atento" con ellas.

"Fue el galán que tuvimos siempre en la casa", aseguró llorando la famosa al recordar que todo el tiempo su hermano les dedicaba a ella y a sus hermanas la canción 'Mujeres Divinas' de Vicente Fernández, un momento que la llenó de lágrimas otra vez.

La actriz destacó que la muerte de José afectó gravemente a su mamá. "Mi hermano se fue muy joven, ella se fue después. Yo pensé que me iba a pasar también, pero no, ella me dio la fortaleza para seguir con mi vida".