Critican a Andrés Calamaro por comentarios en concierto en Cali: "Están cancelados y bloqueados”

El cantautor argentino Andrés Calamaro, exmiembro de las agrupaciones Los Abuelos de la Nada y Los Rodríguez, y conocido por temas como "Flaca", "Te quiero igual" y "La parte de adelante", se retiró prematuramente de una presentación en Cali, Valle del Cauca. El cantante se encontraba en la ciudad para un concierto en el marco de su gira Agenda 1999 Tour.

Síganos en nuestro WhatsApp Channel , para recibir las noticias de mayor interés

Calamaro, que también había sido invitado al Festival Cordillera del año pasado en Bogotá, también abandonó el escenario antes de tiempo. En ese momento la razón la justificó en que se sentía mal debido a la altura de la ciudad. Sin embargo, para su concierto de este 17 de mayo en Cali, el argentino fue abucheado y silbado por varios de los asistentes antes de abandonar el escenario. “Quiero dedicar esta canción a todos los toreros, ganaderos, banderilleros y aficionados que se quedan sin trabajo, porque votaron para eso: dejarlos en la calle”, había dicho el músico momentos antes.

Su presentación en Cali era su segunda fecha en Colombia en el marco de su gira, después de su concierto en Bogotá el 15 de mayo. Calamaro, reconocido por defender la tauromaquia, sacó una chaqueta roja y expresó su descontento por la prohibición de las corridas de toros en el país. Miles de personas que lo observaban abuchearon al artista, que después de un momento dijo “lo siento. Están cancelados y bloqueados. Hasta nunca”, para después salir del escenario.

Publicidad

En otro concierto del cantante argentino en el país, que realizó en 2022 en la Plaza de Toros La Macarena en Medellín, una situación similar se presentó. “Ojalá La Macarena vuelva a estar llena de toros y todas las plazas de Colombia también”, expresó el cantante, que también recibió críticas de los asistentes de su presentación.

"No sé si los aficionados son mayoría en Colombia, pero tampoco la literatura es mayoritaria y de momento no se queman libros y la biblioteca sigue abierta. Los cines claudicaron frente a las plataformas y la internet y no es algo que haya que celebrar. Curiosamente los aficionados somos decentes y educados padres de familia que jamás maltratamos animales, pero los animalistas no saben hacer otra cosa que insultar y desear sangrientas consecuencias para quienes elegimos libremente qué hacer con nuestro tiempo. Si, el único razonamiento que tienen es insultar. No hay mucho más que decir", dijo el cantante en una publicación en Instagram sobre sus gustos por la tauromaquia.

Publicidad

Vieron el desplante que le hizo Andrés Calamaro a Cali? Jajajaja es un maldito pic.twitter.com/fvtA1kbm26 — Nath Vallejo (@NathVallej0) May 18, 2025

El cantante se defendió sobre la realización del concierto y aseguró que dieron el show completo. "Dejé dos minutos en el escenario en un pasaje instrumental y ejecutamos las 22 canciones del repertorio completo. Cali jamás votó ni fue a referendo para cerrar la plaza, esto ocurre con la complicidad de la ignorancia adolescente de una minoría y luego son movidas políticas para tejer alianzas y sumar una mayoría".

Por último, el cantante aseguró que "Colombia es taurina como es musical, es tradicional, cultura, trabajo y libertad. Eso no va a cambiar. Nótese la educación exquisita de la argumentos y luego la violencia infantil infame que largan los cobardes animalistas bajo su mentiroso manto de piedad que esconde un egoísmo imperdonable y un claro desdén por los derechos de los humildes". Andrés Calamaro aún tiene varias citas pendientes en el país en el marco de su gira, que incluye conciertos en Medellín, Manizales, Bogotá y Barranquilla.

MATEO MEDINA ESCOBAR

NOTICIAS CARACOL