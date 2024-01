Andy Rivera dice que dejará todo en el escenario este 2024: "Sudor, sangre y lágrimas"

El cantante colombiano de música urbana, Andrés Felipe Rivera Galeano, más conocido como Andy Rivera, emocionó a sus seguidores luego de una publicación en su cuenta de Instagram.



Durante 2023, Andy y su padre, el famoso compositor Jhonny Rivera, dieron a conocer que el joven atravesaba un difícil momento, pues presentaba un episodio de depresión y ansiedad, por lo cual tuvieron que medicarlo.

Si bien el intérprete de 'Te pintaron pajaritos' enfrentó un año difícil, hoy el artista demuestra estar mejor y espera seguir evolucionando para este nuevo año que empieza.

"Declaro y decreto que este año recuperaré por completo mi salud física y mental, que abriré mi corazón y mi mente a nuevas personas, nuevos retos y experiencias, esta vez le daré la espalda a la crítica, a la inseguridad y dejaré que el instinto me guíe. Decreto que este será el año en el que por primera vez apostaré por mí, confiaré en mis capacidades y mis dones, esta vez creeré en que puedo llevarme tan lejos como lo he soñado siempre. Decreto que volveré a sentirme unido a Dios, a mi gente, a ustedes y a mi música. Este año no estoy para guardarme nada, voy a dejarlo todo en la arena, sudor, sangre y lágrimas", fueron las palabras que escribió Andy Rivera en el post acompañado de varias fotos de él.

Los internautas se han unido a su anuncio, entre ellos su papá, quien le comentó que siempre ha dejado todo en la arena "porque has sido un guerrero sin límites... has llegado muy lejos, solo ha faltado creértela más, date cuenta que desde que pisas al escenario hasta que te vas el público enloquece contigo, está bien siempre querer más y más, de eso se trata, eres muy exigente hasta con tus propias metas".



Además, Karol G le envió palabras de ánimo a Andy Rivera ante este propósito: "¡Vamos! lo decreto contigo".

"Toda mi admiración para el ser humano que hay detrás de ese artista", escribió una seguidora.