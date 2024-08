Angélica Jaramillo reaparece en redes sociales: "Dispuesta a empezar los cambios reales"

En las redes sociales muchas personas están pendientes de lo que sucede con la actriz y modelo Angélica Jaramillo, quien confesó en una transmisión en vivo tener un problema de adicción con las drogas. Tras esta situación, la mujer reapareció en redes sociales.

>> Le puede interesar: Hermanas de Angélica Jaramillo explican caso de la actriz con las drogas: "No es sencillo"

¿Qué pasó con Angélica Jaramillo?

La actriz se dejó ver nuevamente a través de las historias de Instagram del perfil de su hermana Laura Jaramillo, quien agradeció el apoyo que los internautas le están enviando a su familia por esta situación y reveló que la actriz está dispuesta a cambiar su vida.

Según detalló Laura Jaramillo, tras hacer su problema público por decisión propia, Angélica Jaramillo decidió iniciar un nuevo proceso en su estilo de vida y empezó por levantarse para ir al gimnasio.

Publicidad

"Para mostrarles lo que son los milagros de Dios, que en el tiempo perfecto todo va a organizarse", contó en sus historias Laura Jaramillo. Subrayó nuevamente que el problema de su hermana con las drogas "es un tema que nosotros internamente como familia hemos venido batallando porque no necesitábamos que la gente supiera qué pasaba dentro de nuestra familia. Pero entendemos que fue la voluntad de Angélica hacerlo público, la apoyamos y lo vamos a respetar".

La mujer agregó que tras la publicación de ese video, su hermana y su familia han recibido mensajes llenos de empatía y amor que causaron un impacto positivo en Angélica Jaramillo.

Publicidad

"Ese amor que se ha recibido, porque Angélica ha estado leyendo todo lo que le escriben, ese amor a ella la está impulsando muchísimo más y hoy se levantó dispuesta a empezar a hacer los cambios reales, no solo de palabras, después de muchos años Angélica se vino a entrenar conmigo".

Angélica Jaramillo sonrió a la cámara y no expresó ninguna palabra, a lo que su hermana señaló que "ella hablará en su momento, pero aquí está con la mejor voluntad. Me sorprende que estoy viendo una luz, que hace mucho tiempo no veía, de esperanza".

>> Otro tema relacionado: Hermana de Yina Calderón habla de Angélica Jaramillo: "También tuve un problema de drogas"