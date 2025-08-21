Fallo judicial reconoce a Beéle como víctima de violencia intrafamiliar

Un reciente fallo judicial sentó un precedente en materia de violencia intrafamiliar al reconocer al cantante de reguetón Beéle (Brandon de Jesús López Orozco) como víctima de agresiones por parte de su expareja, Camila Andrea Rodríguez Ascanio, conocida en redes sociales como Cara.

La decisión fue anunciada a través de un comunicado emitido por la firma Víctor Mosquera Marín Abogados, representantes legales del artista, donde se confirmó que el proceso administrativo concluyó con la declaratoria de responsabilidad de Rodríguez Ascanio.

“El día de ayer se resolvió el proceso administrativo mediante el cual se declaró responsable a la señora Camila Andrea Rodríguez Ascanio por hechos de violencia intrafamiliar en contra de nuestro representado, conforme a lo dispuesto en la Ley 294 de 1996, Ley 575 de 2000 y Ley 2126 de 2021”, precisó la defensa.



Medidas de protección

Como consecuencia, las autoridades adoptaron medidas de protección definitivas en favor del intérprete de Frente al mar, con el fin de garantizar sus derechos a la integridad, la intimidad, la seguridad personal y el buen nombre.



Asimismo, se impusieron restricciones y obligaciones correctivas dirigidas a Rodríguez Ascanio, enfocadas en el manejo de impulsos, la gestión de emociones y la resolución pacífica de conflictos.

El fallo también incluyó un llamado a permitir que Beéle mantenga comunicación directa con sus hijos, sin la intervención de terceras personas. Para la defensa del artista, este pronunciamiento representa un paso relevante en la lucha contra la violencia intrafamiliar, al reiterar que estas conductas son inaceptables y generan consecuencias jurídicas serias.

La firma de abogados señaló que continuará ejerciendo la defensa técnica de Beéle, respetando la intimidad de las partes y, especialmente, de los dos menores involucrados.

Cabe recordar que la relación entre el cantante y su expareja había estado previamente en el centro de la controversia. En una entrevista concedida al creador de contenido Untalfredo, Cara Rodríguez, había hecho declaraciones públicas sobre su vida en pareja con el artista, mencionando episodios de infidelidad y su vínculo con la influencer Isabella Ladera.

