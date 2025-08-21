"Vamos a seguir haciéndolo": Chris Martin habla por primera vez sobre la kiss cam en sus conciertos

La polémica de la 'kiss cam' de Coldplay en sus conciertos sigue dando de qué hablar y esta vez fue Chris Martin el que se pronunció. El espectáculo de Coldplay en Kingston upon Hull no solo fue un despliegue de luces, música y euforia, sino también el escenario de una declaración esperada. El vocalista de la banda decidió romper el silencio sobre la controversia que, de la noche a la mañana, se ha convertido en el centro de un acalorado debate en las redes sociales.

Con su característico humor y una ironía sutil, el cantante abordó lo que calificó como una "debacle", pero dejó claro que su intención no es dar marcha atrás. El cantante resaltó que la 'kiss cam', una tradición de sus conciertos, es una forma que tienen ellos de poder ver un poco más de cerca a quienes asisten a sus shows.



¿Qué dijo Chris Martin sobre la 'kiss cam'?

Mientras leía los carteles de los fans, Martin aprovechó para dirigirse al elefante en la sala. Con una sonrisa, bromeó: "Gracias por volver después de la debacle", un comentario que resonó con la audiencia, demostrando que la banda estaba al tanto del revuelo mediático. El artista explicó que la 'Kiss Cam' ha sido una parte de sus shows por mucho tiempo y solo recientemente había captado una atención negativa.

"Pero si la vida te da limones, tienes que hacer limonada", sentenció, utilizando una de sus frases más filosóficas para enmarcar la situación. Con estas palabras, Martin no solo defendió la práctica, sino que reafirmó el propósito original de la cámara: "Vamos a seguir haciéndolo porque queremos conocer a algunos de ustedes".



¿Qué fue lo que pasó con la 'kiss cam' de Coldplay?

La "debacle" a la que se refiere Martin tiene un nombre y apellido: Andy Byron, el CEO de la compañía de datos Astronomer. Byron asistió a un concierto de Coldplay esperando una noche mágica. Sin embargo, su experiencia dio un giro inesperado cuando la 'Kiss Cam' lo enfocó a él y a su pareja, que resultó siendo su amante. Esto causó una polémica a nivel mundial que incluso hizo rodar cabezas en la compañía.



La polémica encendió un debate. Por un lado, están los defensores de la 'Kiss Cam', quienes la ven como una tradición inofensiva y parte integral del show, argumentando que, al asistir a un concierto masivo de este tipo, uno acepta implícitamente la posibilidad de ser parte del espectáculo.

Por otro lado, el uso de la misma lo cuestionan quienes priorizan la privacidad y el consentimiento. Estas personas señalan que, sin importar las intenciones, el hecho de ser exhibido ante decenas de miles de personas, sin un consentimiento explícito previo, puede ser una experiencia desagradable. Este grupo argumenta que, en la era digital, donde cualquier momento puede ser grabado y subido a la web para siempre, el respeto por la privacidad individual es más importante que nunca.

La respuesta de Chris Martin, sin embargo, busca trascender esta dualidad. Con su analogía de la limonada, el cantante no ignora la crítica, sino que la transforma. Él es consciente de que la percepción de su "Kiss Cam" ha cambiado. Lo que antes era visto como un acto de alegría ahora es cuestionado por su ética. Pero en lugar de abandonarla, Martin elige reafirmar su propósito original.

La frase "queremos conocer a algunos de ustedes" es la clave de su declaración. La 'Kiss Cam' no es un truco para llenar el tiempo; es un intento de humanizar una experiencia masiva, de hacer que los asistentes sientan que son vistos y que su presencia importa. La cámara es simplemente otra herramienta para fomentar la conexión, el amor y la celebración.

Con su declaración, Chris Martin ha tomado una postura clara: para Coldplay, la diversión y la conexión genuina superan la polémica. La banda no se detendrá, sino que seguirá haciendo "limonada" con los limones que le sean lanzados.

