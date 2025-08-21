Falleció Carlos “Cerdo” Molina, figura entrañable de 'El Siguiente Programa' y 'La Tele Letal'

El mundo del humor y la televisión colombiana despide a Carlos Molina, recordado por muchos como “Cerdo”, uno de los personajes más icónicos de El Siguiente Programa y La Tele Letal. Su fallecimiento fue confirmado el jueves 21 de agosto a través de la cuenta oficial de X del antiguo programa de Red+, noticia que rápidamente fue replicada por Martín de Francisco.

En el comunicado compartido se destacó el legado de Molina con palabras cargadas de afecto y simbolismo: “Carlos Molina ha fallecido. Da tristeza reconocer que somos como un sueño, pero Carlos no ha muerto, ahora es ilimitado, capaz de cualquier forma y cualquier color y no atado a ninguno. Vivirá y crecerá en la mente de todos los que lo recordamos”.

Con su humor irreverente y su estilo único, Molina se convirtió en parte esencial de la sátira televisiva de los noventa y dos mil, marcando a una generación de televidentes que hoy lo recuerdan con gratitud y nostalgia.



¿Quién era Carlos Molina?

Con una historia de vida particular, Molina no provenía del mundo de los medios. Antes de alcanzar la fama, se desempeñaba como electricista. Un accidente en su juventud, una caída desde un quinto piso, marcó su vida. Sin embargo, su carisma y particular sentido del humor lo llevaron a la televisión de la mano de Carlos Vives, quien lo descubrió y lo recomendó a De Francisco y Moure para su proyecto original, 'La Tele'.



En 'La Tele Letal', la continuación del espíritu de programas como 'La Tele' y 'El Siguiente Programa', 'Cerdo' se consolidó como un personaje entrañable y agudo. Participaba activamente en diversas secciones del programa, ofreciendo su particular visión de la realidad nacional. Entre sus roles se destacaban el de "el profesor" y el director de "Pig Data", segmentos en los que con un humor ácido y directo, analizaba la actualidad colombiana.

Su personaje, 'Cerdo', era considerado por muchos como "el alma" del programa. Su estilo desenfadado y sus comentarios, a menudo cargados de una sabiduría popular y una crítica mordaz, lo convirtieron en una figura de culto para los seguidores del programa.

En enero de 2022, Molina se sometió a una complicada cirugía de corazón, un hecho que compartió con sus seguidores y que generó una ola de apoyo. A pesar de los desafíos de salud, continuó siendo parte activa de 'La Tele Letal', manteniendo el espíritu crítico y humorístico que lo caracterizaba.

La partida de Carlos Molina deja un vacío en la televisión colombiana y en el corazón de los televidentes que, por años, disfrutaron de su humor y su particular forma de ver la vida.

