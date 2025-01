Annie Espejo, ex de Epa Colombia, reaccionó a captura de la empresaria: "No siento pesar"

La captura de Epa Colombia en las últimas horas por parte del CTI de la Fiscalía en Bogotá ha generado todo tipo de reacciones en redes sociales, donde colegas y seguidores de la empresaria se pronuncian a favor o en contra de la decisión de las autoridades de ratificar la condena contra la mujer por los hechos que ocurrieron en noviembre de 2019, cuando Daneidy Barrera atacó una estación de TransMilenio.

Algunas de las reacciones que han destacado en las plataformas digitales han sido las de Karol Samantha , actual pareja y madre de la hija de Epa Colombia, así como la de Annie Espejo, una exnovia de la empresaria bogotana.

Reacción de la exnovia de Epa Colombia a su captura

A través de sus redes sociales, Annie Espejo hizo varias publicaciones en las que dejó en evidencia su opinión sobre lo que está viviendo Epa Colombia, quien fue capturada en la noche del 27 de enero, luego de que la Corte Suprema de Justicia ratificara su condena a más de cinco años de prisión por el caso de TransMilenio.

Al conocer la noticia, Espejo hizo una publicación en sus historias de Instagram en la que escribió: "Por eso no debes hablar de quien te ayudó. Nunca sabes de quién estás hablando y los amigos que tiene esa persona de la que hablas". Además, aprovechó el momento para recordar el día que Epa Colombia la atacó públicamente.

Annie Espejo compartió un clip de una de las transmisiones en vivo que Epa Colombia hizo en el pasado con Yina Calderón en la que la empresaria de keratinas aseguró que su expareja la había robado. "Le dejo claro que jamás le robé. Espero jamás vuelva a hablar de mí y aliste la billetera para poder sobornar porque será la única manera de salir de esta".

Pero eso no fue todo, la creadora de contenido también dejó un video en su perfil en el que envió un mensaje a los medios de comunicación por esta situación, señalando que las noticias sobre Epa Colombia la habían convertido en una figura pública, aunque las personas no querían saber sobre ella.

"No queremos seguir viendo noticias de personas que no se lo merecen", señaló la influenciadora. Luego procedió a hablar directamente sobre su ex, a quien calificó como "chismosa, vengativa y que le hizo daño a muchas personas en Colombia".

Sobre Epa Colombia, Espejo destacó que "no le deseó el mal, tampoco el bien, no siento pesar por esta persona porque le ha hecho mucho daño a muchas personas a través del tiempo y ha pasado por encima de muchas leyes".