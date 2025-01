Epa Colombia: ¿Por qué la capturaron y qué decía de los daños que causó en Transmilenio?

Daneidy Barrera Rojas, más conocida en redes sociales como Epa Colombia, fue capturada este lunes 27 de enero por haber destruido una estación de Transmilenio durante las manifestaciones de 2019. Un equipo de Los Informantes habló con ella en 2021 sobre la polémica suscitada por su condena.

¿Por qué condenaron a Epa Colombia?

En 2019, Epa Colombia grabó un video en el que aparecía vandalizando una estación de Transmilenio durante una manifestación en medio del Paro Nacional.

El video, que rápidamente se viralizó, mostraba a Epa Colombia con un martillo en mano, rompiendo vidrios, lectores de tarjetas y la registradora de acceso a la estación. Está situación provocó que las autoridades iniciaran una investigación en su contra.

Epa Colombia rompió vidrios y taquillas de Transmilenio en 2019. Epa Colombia / Los Informantes

Después de los hechos, Epa Colombia se disculpó por los daños ocasionados. “Sí, me arrepiento de eso, pero yo no sabía lo que estaba haciendo. Unos amigos me dijeron 'vamos a hacer lo del Transmilenio' y cuando subí ese video dije 'aquí murió la Epa Colombia'”, aseguró Daneidy en una entrevista con Los Informantes.

Asimismo, agregó que por ser una figura pública tuvo que “asumir unas consecuencias demasiado duras”. Según dijo, no tenía conocimiento de que vandalizar la estación de Transmilenio podría causarle serios problemas legales.

“No sabía si estaba bien o estaba mal, porque como yo lo hice, miles de personas lo estaban haciendo...Mis amigos me dijeron que me fuera para Venezuela, que cogiera un bus y me perdiera, pero yo dije ‘no, tengo que asumir mis errores’”, afirmó.

Aunque Epa Colombia trató de explicar los hechos, pedir disculpas públicamente y asumir la responsabilidad, la Corte confirmó en 2020 una condena de tres años y medio de prisión por los delitos de daño en bien ajeno y perturbación del servicio público de transporte.

No obstante, la Fiscalía apeló y, un año después, el Tribunal Superior de Bogotá aumentó la pena debido a la imputación de un nuevo delito de instigación a delinquir con fines terroristas, por lo que fue condenada a cinco años y tres meses de prisión.

La defensa de Epa Colombia reaccionó a la segunda instancia y radicó un recurso de casación ante la Corte Suprema de Justicia. Sin embargo, para 2025 la Corte ratificó la condena contra la influenciadora y ordenó su captura, la cual terminó por hacerse efectiva.

La respuesta de Epa Colombia

A través de sus redes sociales, Epa Colombia reveló entre lágrimas que este 27 de enero de 2025, mientras se disponía a salir de su peluquería para ir a su hogar, fue abordada por uniformados del CTI, quienes le informaron que tenía una orden de captura.

"Yo siempre quise arreglar lo del Transmilenio, pagando, siempre quise mejorar, estos 5 años creé empresa, lo único que he hecho es salir adelante, trabajar, generar empleo", dijo la mujer en un fragmento del video.

Epa Colombia grabó un video que publicó en sus redes sociales al enterarse de la orden de captura en su contra. Redes sociales

En medio de su pronunciamiento, Epa Colombia, quien hace unos meses se convirtió en madre, comentó la profunda tristeza que sentía porque todo su equipo la vería siendo trasladada al búnker de la Fiscalía y posteriormente, puesta a disposición del INPEC, quienes fijaran el centro de reclusión al que será llevada.

El salto a la fama de Epa Colombia

En junio de 2016, Daneidy Barrera saltó a la fama tras un video viral animando a la selección de futbol de Colombia durante la Copa América. Aunque creció en un barrio humilde de Bogotá, ayudando a sus padres a vender ropa en mercados, soñaba con tener reconocimiento y estabilidad económica.

Su personalidad y presencia en redes sociales atrajeron a una gran cantidad de seguidores. “Yo siempre veía que las actrices y modelos eran bien puestecitas y yo salgo toda loca, despeinada encima de unas tejas, mostrando lo que pasa en la cotidianidad y dijeron ‘yo me identifico con ella’”, reveló.

"Vean que, si tuve un cambio en mi vida, tú también lo vas a poder tener", dijo Epa Colombia en entrevista con Los Informantes. Los Informantes

Después de la viralización de sus videos y el inicio de las polémicas y controversias, se reinventó como una exitosa empresaria en la industria de la belleza, lanzando una línea de queratinas y abriendo varias peluquerías en Colombia.

“Soy una influencer que invita a emprender, a trabajar y a salir adelante. Que vean que, si tuve un cambio en mi vida, tú también lo vas a poder tener”, mencionó.

Actualmente, la influenciadora está a la espera de que avancen los trámites para definir su sitio de reclusión tras ser capturada.