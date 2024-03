Así fue el concierto de Shakira en el Times Square de Nueva York: “Es asombroso verlos de nuevo”

Shakira deleitó a sus fanáticos en Nueva York tras brindar un corto concierto en el icónico Times Square. Con una propuesta innovadora, la barranquillera se presentó ante miles de sus seguidores, quienes se abarrotaron para verla.



“Hola, Nueva York. Es maravilloso estar aquí en Times Square. Es asombroso verlos de nuevo. Cantar para ustedes, volver a verlos, nada se compara con esto. Muchas gracias por todo el amor que me dieron durante esta semana con el lanzamiento de mi nuevo álbum, Las mujeres ya no lloran”, manifestó Shakira.

A la mierda los números de Spotify y Billboard. Esa calidad de presentación y energía no se puede medir con charts. Shakira es una dura 🎸🤟🏻💎 pic.twitter.com/LGJfFgAaiR — Vic 💎 (@Vic_Mmendez2797) March 26, 2024

La cantante barranquillera empezó su concierto con Hips don't lie, una de sus canciones más populares y que enamoró a miles de sus fanáticos en 2006, año de su lanzamiento.

Posteriormente, Shakira empezó a cantar los temas de Las mujeres ya no lloran y la primera que entonó fue una muy especial.

“La siguiente canción es una de mis favoritas del nuevo álbum, una canción optimista que dice que el pasado es un cero a la izquierda y que solo es el futuro lo que se recuerda, se llama Dónde, cómo y cuándo”, dijo la artista.

Los fanáticos de Shakira que no pudieron asistir al Times Square dejaron en las redes sociales comentarios, fotos y videos plagados de amor para la colombiana. "Vi un concierto gratis de Shakira en el Times Square, no lo supero", "La única latina en llenar un recinto desde Bogotá a Singapur", "Esa calidad de presentación y energía no se puede medir con cifras", "Gracias Dios por permitirme ver esto", señalaron algunos.

Vi un concierto gratis de @shakira en Times Square. No lo supero 😂🤩 pic.twitter.com/KG2nFC6zhk — Valerie (@Valerieef_) March 27, 2024

Vea aquí la presentación de Shakira en Times Square de Nueva York: