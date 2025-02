Shakira: el listado de éxitos con el que la artista pondrá a cantar y bailar a Barranquilla

Luego de un emocionante inicio en Brasil con su gira mundial Las Mujeres ya No Lloran World Tour y una segunda parada en Perú, Shakira llegó a Colombia, su país, para ofrecer cinco espectaculares conciertos que prometen ser inolvidables. El primer destino en el país, Barranquilla, la ciudad natal de Shakira, la cual ya está preparada para recibir el primero de los cinco conciertos que ofrecerá en Colombia luego de siete años de ausencia.

La expectativa en Barranquilla es enorme. Desde su llegada, la ciudad ha vivido una verdadera "shakimania", con calles adornadas, mucho turismo y la compra y venta de artículos inspirados en la cantante. Además, se han implementado operativos especiales de seguridad y movilidad para garantizar que el evento transcurra sin inconvenientes.

El estadio Metropolitano de Barranquilla será el escenario en el que los barranquilleros y miles de fanáticos podrán corear sus más grandes éxitos, los días 20 y 21 de febrero, en un show que recorrerá la trayectoria musical de Shakira. Con un setlist que combina clásicos inolvidables como Antología, Hips Don't Lie y Ojos Así, junto con sus más recientes éxitos como Soltera y Shakira: BZRP Music Sessions, Vol. 53.

Listado de canciones Las Mujeres ya No Lloran World Tour

Anteriormente, la cantante se dio a la tarea de escuchar a sus seguidores al abrir un espacio en su página web llamado "My Tour Setlist", donde los fanáticos tuvieron la oportunidad de seleccionar sus canciones favoritas que les gustaría escuchar en el tour.

Finalmente tras la participación se conoció el listado de temas que, posiblemente, harán parte del espectáculo en el Estadio Metropolitano de Barranquilla.

Aquí el listado, según Apple Music:

1. La Fuerte

2. Girl Like Me

3. Las de la Intuición

4. Estoy aquí

5. Empire

6. Inevitable

7. Te felicito

8. TQG

9. Don't Bother

10. Acróstico

11. Copa Vacia

12. La Bicicleta

13. La Tortura

14. Hips Don't Lie

15. Chantaje

16. Monotonía

17.Addicted to You

18. Loca

19. Soltera

20. Cómo Dónde y Cuándo

21. Última

22. Ojos Así

23. Pies descalzos, sueños blancos

24. Antología

25. Poem to a Horse

26. Objection

27. Whenever, Wherever

28. Waka Waka

29. She Wolf

30. Shakira: BZRP Music Sessions, Vol. 53

Con este listado de canciones, la cantante promete dar un espectacular show lleno de diferentes sorpresas y emociones, con aproximadamente 13 cambios de vestuario, puestas en escena y sus reconocidas coreografías que reflejan su estilo y energía en el escenario.

Luego de sus dos presentaciones en Barranquilla, la artista continuará su tour en Bogotá y Medellín, donde miles de fanáticos ya esperan con ansias su llegada.

