Shakira comparte en concierto los mandamientos de las lobas: ¿indirectas para Piqué y Clara Chía?

Shakira ya comenzó su tan esperado 'Las Mujeres World Tour', una gira en la cual expone lo mejor de su último trabajo musical, un álbum en el que explora la separación, su vida como soltera y las nuevas chispas del amor. Aunque el inicio de los conciertos tuvo algunos tropiezos, la barranquillera está lista para derrochar talento en su tierra natal.

¿Nueva pulla de Shakira a Piqué?

Con el paso de las fechas en diferentes países, los Shakifans han empezado a compartir en redes detalles de sus presentaciones durante su gira del 2025. Llena de baile, clásicos y buena música, detalles como el vestuario y la ambientación comienzan a tener sentido dentro de la narrativa de su show.

Uno de los momentos más comentados involucra una animación de la ya emblemática loba que la representa, la cual parece contar una historia muy parecida a la suya. En el video, compartido en redes sociales por los asistentes a sus conciertos, se ve al padre de una familia de lobos abandonando a sus crías bajo la lluvia.

La madre loba, quien con tristeza mira a los pequeños, debe enfrentarse a su realidad, cuidando y protegiendo de ellos pese a las adversidades. Aunque todo parece estar en declive, el mal tiempo no es para siempre, por lo cual la loba toma a sus crías y construye una nueva vida a su lado.

Posteriormente, la artista sale cantante 'Acróstico', tema en colaboración con sus hijos, Sasha y Milan, el cual habla de la resiliencia y el amor por sus pequeños, fruto de su relación con Gerard Piqué.

Para muchos, esta es una de las formas en las que Shakira cuenta a los fans el resurgir tras su separación, un evento que, aunque la golpeó, también la transformó y volvió a sacar la loba que lleva dentro.

Otro de los detalles que notaron los fans es que durante su interpretación de 'La Bicicleta', tema en colaboración con su viejo amigo Carlos Vives, la barranquillera cambió la letra, reemplazando la línea que dice "que si a mi Piqué tú le muestres el Tayrona, después no querrá irse pa' Barcelona" por "que si a ese tipo tú le muestras el Tayrona, después no querrá irse pa' Barcelona".

Los mandamientos de Shakira

En sus recientes conciertos, Shakira ha compartido un decálogo de acciones con las "lobas" de su manada. Estos son:

1. Cuidarás de tu manada sobre todas las cosas.

2. No pedirás permiso para ser tú misma.

3. Bailarás y cantarás para sanar.

4. Aullarás, porque nadie te puede callar.

5. Una loba no ataca, se defiende.

6. Una loba no compite las de su especie. Las lobas se ayudan y protegen.

7. No renunciarás a tu espíritu salvaje.

8. Elegirás tu camino sin que nadie te lo imponga.

9. Una loba no codiciará los bienes ajenos. ¡Claramente!

10. Una loba es loba para siempre.

