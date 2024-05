Así quedó Yeferson Cossio tras la cirugía de alargamiento de piernas: ¿cuánto mide ahora?

Yeferson Cossio es un reconocido creador de contenido paisa que suele generar controversia en redes sociales con sus bromas pesadas e intervenciones quirúrgicas. Hace 8 meses se sometió a un procedimiento para aumentar su estatura, una cirugía conocida por ser una de las más dolorosas en el mundo.

>> Lea también: Yeferson Cossio le regaló un casa a una seguidora, pero ella no la recibió: ¿qué pasó?

Han sido ocho meses en los que el hombre de 30 años ha registrado en sus redes sociales cada uno de los avances. El influenciador se ha estado movilizando principalmente en silla de ruedas y muletas en este tiempo de recuperación.

Tras este tiempo, Cossio mostró a sus seguidores que finalmente llegó el momento de retirar los aparatos que quedaron en sus piernas tras la cirugía. Se trata del artefacto que, mes a mes, le permitió al famoso aumentar su estatura.

Publicidad

¿Cuánto mide Yeferson Cossio?

El influenciador describió en su más reciente publicación que la cirugía de alargamiento de piernas fue "todo un éxito". Yeferson Cossio contó que pasó "de 1.77 metros a 1.85 metros", lo que quiere decir que, gracias a la cirugía, el famoso logró crecer 8 centímetros.

Según explicó anteriormente el influenciador paisa, lo que hacía dolorosa la cirugía es que lo que se hace en la intervención es realmente romper el hueso de su pierna debajo de la rodilla en diferentes partes. Lo que lo hace crecer es el aparato que instalan en sus piernas y con el que, mes a mes, se va aumentando su estatura.

Publicidad

Yeferson Cossio ya retiró el artefacto de su cuerpo. Sin embargo, todavía quedan en sus piernas las varillas que están incrustadas en las mismas. No se sabe cuándo y de qué manera le retirarán estos objetos.

>> Le puede interesar: Yeferson Cossio mostró su talento para el japonés con particular interpretación: "Para esto aprendí"

Al creador de contenido todavía le queda un largo camino de recuperación, aunque ya logró su objetivo. Los próximos meses deberá seguir con sus entrenamientos y terapias físicas para recuperar músculo en esta zona del cuerpo y poder caminar.

¿Por qué Yeferson Cossio quería aumentar su estatura?

En diálogo con La Red, programa de Caracol Televisión, el influenciador reconoció que los motivos que lo llevaron a realizarse esta intervención fueron complejos y "debilidad mental".

Publicidad

“La verdad, por pendejo, por débil mentalmente. Es que yo me fracturé las piernas en un accidente y me inventaron que me había alargado. Yo ni sabía que esa operación existía y luego empiezo a ver y yo: ‘¿Eso cuánto alarga?’. Y empiezo a investigar y me creí un complejo que ni siquiera tenía”, expresó.