Así reaccionó Jennifer Lopez cuando le preguntaron por supuesta crisis matrimonial

Los rumores de una supuesta crisis matrimonial y hasta un posible divorcio entre Jennifer Lopez y Ben Affleck siguen causando revuelo en la farándula internacional, incluso después de que la pareja diera un paseo por Los Ángeles demostrando que siguen juntos, la actriz y cantante tuvo que enfrentar una situación incómoda.

Lopez se encuentra en la promoción de 'Atlas', una película estadounidense que se estrenó en Netflix recientemente y de la que es protagonista junto al actor Simu Liu. La famosa llegó hasta México junto a su compañero para responder a la prensa preguntas sobre este nuevo trabajo, pero los periodistas no dejaron pasar por alto los temas de su vida privada.

Un periodista del programa Chisme No Like aprovechó la ronda de preguntas de la prensa para cuestionar a la cantante si es cierto que se está divorciando del actor Ben Affleck o si están pasando una crisis matrimonial. Antes de que Jennifer Lopez pudiera decir algo, su compañero Simu Liu interrumpió al periodista diciendo que "ella no va a responder eso".

Claramente incómoda por la situación, Jennifer Lopez le dijo al periodista: "Puedes ser mejor que esto" y decidió ignorar al periodista para darle paso a otras preguntas sobre la película.

Sin embargo, el tema de la vida personal de Jennifer Lopez opacó la conferencia de prensa por su más reciente película, lo que hizo que los organizadores del evento decidieran apagar el micrófono de la cantante y retirarla del espacio.

JLo se retiró del lugar agradeciendo a quienes estuvieron atentos a preguntar por la producción, pero también le reclamó a los periodista que "nadie me hizo una pregunta en español, pero bueno". Esto último teniendo en cuenta que aunque Lopez nació en Nueva York, tiene raíces puertorriqueñas y habla perfecto el idioma.

"Que falta de ética y profesionalismo preguntar a un artista sobre su vida personal", "Qué pregunta tan fuera de lugar", "El silencio dijo todo", "Al menos tuvo los pantalones de preguntar", se lee en las diferentes reacciones al video.

