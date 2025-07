Así reaccionó Sara Uribe a la nueva pareja de Fredy Guarín: "Lo que viví fue doloroso"

El exfutbolista colombiano Fredy Guarín causó sorpresa en redes sociales al presentar a su nueva pareja. Con una especial publicación, el famoso se mostró con su nueva novia en medio de un viaje que realizaron juntos y confirmó que tiene planes a futuro con ella. La publicación causó múltiples reacciones positivas, también la de la modelo y empresaria Sara Uribe, expareja del deportista y madre de uno de sus hijos.

Tras la emotiva publicación con la que Guarín presentó a su nueva pareja, las fotos se hicieron virales en portales de entretenimiento y chismes, donde algunos internautas mencionaron a Sara Uribe, quien recientemente también causó revuelo al revelar detalles desconocidos sobre lo que fue su relación con el exfutbolista. La modelo y presentadora decidió responder a una de esas personas que la mencionó de mala manera.



¿Qué dijo Sara Uribe sobre la nueva relación de Fredy Guarín?

"Sara Uribe debe estar muriéndose", escribió un internauta en una de las publicaciones que replicó las fotos de Fredy Guarín y su nueva novia. Para sorpresa del usuario de redes, la presentadora le respondió directamente, asegurándoles que ella vivó una relación amorosa complicada con el exfutbolista, pero que es una situación que ya quedó en el pasado.

"Sí, estuve con un hombre que no sabía lo que quería ni tampoco lo que tenía, que me hizo creer que su relación estaba rota y me enamoré profundamente. No fui la destructora de un hogar, fui otra víctima de un hombre que no fue claro ni honesto ni conmigo ni con su familia. Lo que viví fue doloroso, confuso y me dejó heridas que hoy llevo con dignidad", comenzó su respuesta.

Sara Uribe agregó que "criar a mi hijo sola no es un castigo, es un honor y una fuerza que no todas entienden. No me burlo de ninguna mujer, mucho menos de una madre, porque yo también lo soy. Respeto el dolor ajeno porque sé lo que es sufrir en silencio. Te invito a que conozcas mi historia completa en www.poderosabysarauribe.com, y tal vez así entiendas que antes de juzgar, es mejor preguntar. Yo ya sané, ya aprendí, ya crecí. Ojalá tú también".



¿Quién es la nueva novia de Fredy Guarín?

Guarín hizo pública su relación con María José Rojas, quien es modelo y médica, graduada de la Universidad Pontificia Bolivariana. En sus redes sociales compartió varias fotografías junto a ella desde el desierto de la Tatacoa, acompañadas de un mensaje que reflejaba gratitud y emociones sinceras: “Sin miedo te elijo, elegirme me permitió creer en que amar es posible”.

María José, además de belleza natural, ha sido elogiada por su formación académica y su estabilidad emocional. Aunque no se han revelado detalles de cuánto tiempo llevan juntos, la confirmación de la relación entre los dos ha sido celebrada por seguidores y conocidos, quienes destacan este nuevo rumbo como un símbolo de superación personal para Guarín.

