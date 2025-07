Fredy Guarín presentó oficialmente a su nueva novia: "Amar es posible"

A sus 39 años, Fredy Guarín, exfutbolista y símbolo nacional por su paso por clubes como el Porto, Inter de Milán y la selección Colombia, abre un nuevo capítulo en su vida personal. Tras años de lucha contra el alcoholismo y tras superar etapas convulsas, el deportista ha compartido públicamente una relación que representa “renacimiento” y esperanza.

Guarín hizo pública su relación con María José Rojas, quien es modelo y médica, graduada de la Universidad Pontificia Bolivariana. En sus redes sociales compartió varias fotografías junto a ella desde el desierto de la Tatacoa, acompañadas de un mensaje que reflejaba gratitud y emociones sinceras: “Sin miedo te elijo, elegirme me permitió creer en que amar es posible”.



¿Quién es la nueva novia de Fredy Guarín?

María José, además de belleza natural, ha sido elogiada por su formación académica y su estabilidad emocional. Aunque no se han revelado detalles de cuánto tiempo llevan juntos, la confirmación de la relación entre los dos ha sido celebrada por seguidores y conocidos, quienes destacan este nuevo rumbo como un símbolo de superación personal para Guarín.

Después de un periodo turbulento marcado por adicciones, controversias y separación de figuras públicas, incluido su hijo con Sara Uribe, Guarín ha abordado su nueva etapa desde la sobriedad. Fue nombrado Embajador de la Salud Mental en Estados Unidos, como reconocimiento a su honestidad al hablar sobre sus propias batallas con la adicción.

María José Rojas llega en este momento como compañera de un hombre que, tras turbulencias y reconstrucción personal, busca estabilidad, equilibrio y afecto auténtico. "Tomados de la mano empezamos a recorrer este nuevo rumbo", concluyó Guarín en su publicación confirmando su noviazgo.

El post de Instagram dirigido a su pareja recibió miles de comentarios de seguidores que celebraron el momento: mensajes como “viva el amor verdadero”, “que sean muy felices” y “gracias por compartir tu recuperación” fueron recurrentes entre reacciones emotivas. La relación ha sido vista como un paso hacia adelante, tanto en lo afectivo como en lo simbólico para la vida del exfutbolista.

¿Quiénes han sido pareja de Fredy Guarín?

Fredy Guarín tiene tres hijos fruto de dos relaciones diferentes. Daniel, Danna y Jacobo son los hijos que el exfutbolista de la Selección Colombia y Millonarios F. C. tuvo en pasadas relaciones que, desafortunadamente, no funcionaron para el boyacense, pero esto no lo ha alejado de sus herederos.

Cuando jugaba para el equipo Envigado inició una relación con la reconocida modelo venezolana Andreina Fiallo, con quien estuvo casado por más 10 años. El matrimonio avanzó rápidamente y fruto de él nacieron Daniel y Danna, con seis años de diferencia. Aunque la pareja parecía tener una gran relación, entre 2016 y 2017 decidieron separarse tras casi 15 años juntos.

La separación coincidió con la llegada del deportista al fútbol profesional en China. Estando en ese país Fredy Guarín confirmó su nueva relación amorosa con la modelo y presentadora paisa Sara Uribe, con quien en 2017 tuvo a su tercer hijo Jacobo.

MARÍA PAULA GONZÁLEZ

PERIODISTA DIGITAL DE NOTICIAS CARACOL