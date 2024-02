Baby Flow recibió amenazas de muerte por estar con una mujer: "Qué feo tener miedo de amar"

"Qué feo tener miedo de amar", fueron las palabras de Tatiana, mejor conocida como Baby Flow, exconcursante de La Voz Kids y La Descarga, al contar en La Red, programa de chismes de Caracol Televisión , que recibió amenazas tras iniciar una relación con una mujer.



La joven narró que siempre le han gustado las mujeres, pero nunca se atrevió a expresarlo sino hasta hace algún tiempo. "Yo me obligaba a que me gustaran los hombres, me obligaba a estar con hombres. Yo era como feliz hablando con mis amigas: 'Ay me gustó este man'. Pero luego llegaba y me preguntaba: '¿En serio me gusta?'. Yo me latigaba mucho", expresó.

"Yo me encerraba en el cuarto, me sentía atada de manos. No estaba cómoda andando con un hombre", agregó.

Baby Flow recibió amenazas por salir con una mujer

Cuando Tatiana decidió iniciar una relación con otra mujer, aseguró que la familia de su pareja no tomó la noticia de la mejor manera. "Fue muy polémico en la familia de ella. Yo recibí amenazas de muerte por salir con ella", añadió.



"Qué feo tener miedo de amar. Vivía mucho con ese miedo, incluso ahorita como que lo estoy sanando. Es feo ver personas que simplemente porque no les gusta ya maltratan a otras personas y no las dejan ser felices", aseveró.

Publicidad

Baby Flow asegura su mamá ha sido una figura importante a la hora de 'salir del clóset', pues fue ella quien más la apoyó sin juzgarla. "Me abrazó y me dijo: 'Si usted es feliz, yo soy feliz'. Me dijo un montón de cosas superlindas y yo lloré como una niña chiquita en los brazos de mi mamá. Ella se encargó de sacarme del clóset con toda la familia", puntualizó.