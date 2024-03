Bad Bunny será presentador en los Premios Óscar 2024

Faltando pocos días para la ceremonia de los Premios Óscar 2024, los galardones más importantes en la industria audiovisual entregados por la Academia, se conocen los detalles de lo que sucederá y quiénes estarán sobre el escenario del teatro Dolby de Los Ángeles el próximo 10 de marzo. La presencia de Bad Bunny ha sido una sorpresa para los internautas.

A través de un comunicado, la Academia de Artes y Ciencias Cinematográficas confirmó a las estrellas que estarán presentando los premios de las diferentes categorías a lo largo de la ceremonia. Normalmente estas personas son grandes actores de la industria y por eso este año el nombre de Bad Bunny era inesperado.

Bad Bunny será uno de los presentadores durante la gala que será dirigida por el comediante estadounidense Jimmy Kimmel. Además del cantante puertorriqueño, los demás presentadores sí son actores.

La Academia también anunció que estarán sobre el escenario: Chris Hemsworth, Dwayne Johnson, Michael Keaton, Regina King, Jennifer Lawrence, Kate McKinnon, John Mulaney, Catherine O'Hara, Octavia Spencer, Ramy Youssef y la también puertorriqueña Rita Moreno.

Publicidad

"¿Qué tiene que ver Bad Bunny ahí?", "¿Por qué invitan a Bad Bunny?", "Tienen actores de primera y traen a ese tipo", "¿Cuál fue la contribución de Bad Bunny al cine este año?", "Dejen de llevar a Bad Bunny a todo", "Aguante Bad Bunny", se lee en las reacciones al anuncio de la Academia.

¿Qué artistas musicales se presentarán en los Premios Óscar 2024?

Aunque Bad Bunny estará en el escenario como presentador y no como artista musical, en la ceremonia de los Premios Óscar 2024 sí se tienen planeadas varias presentaciones en vivo de artistas cuyas canciones han marcado la industria cinematográfica en el último año, la mayoría nominados en la categoría mejor canción.

Publicidad

Uno de ellos es Billie Eilish, quien junto a su hermano Finneas cantará What Was I Made For?, canción que hace parte del soundtrack de la película de Barbie y que, además, está nominada en la categoría mejor canción original para una película y que el 2023 ganó el Grammy a mejor canción del año.

De esa misma película se confirmó que el actor Ryan Gosling también dará un show musical con la canción I'm Just Ken, de Barbie, y que también está nominada a la misma categoría en la ceremonia.

También estará Becky G con la canción The Fire Inside, tema de la película dirigida por Eva Longoria, Flamin’ Hot. Así mismo, Scott George y los Osage Singers harán presencia con la canción Wahzhazhe, de la película Los hijos de la luna y, finalmente, Jon Batiste interpretará It Never Went Away, tema del documental American Symphony.