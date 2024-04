Benito Taibo llegó a la FILBo y habló de su "salto de fe" para pasar de lector a escritor

El autor mexicano Benito Taibo llegó a la Feria del Libro de Bogotá 2024 (FILBo) con su obra Cuatro veranos, una novela en la cual se relata el camino del hombre para convertirse en escritor. "No se puede ser un escritor sin antes ser un gran lector", comentó.

>>> Puede interesarle: Paco Calvo llega por primera vez a la FILBo con Planta sapiens, su nuevo libro

Benito Taibo es reconocido por novelas como Polvo, Persona normal y Los conspiradores y las vergüenzas de México. También ha gravitado por el mundo de la poesía con trabajos como Recetas para el desastre, Vivos y suicidas, y De la función social de las gitanas.

En entrevista con Alberto Medina, subdirector de Noticias Caracol, Benito Taibo confesó que, en realidad, él simplemente era "un lector que un día se atrevió a dar ese salto de fe", puesto que su padre creía que ser escritor no era un trabajo del cual se pudiera vivir.

Publicidad

A pesar de que su padre no creía que el oficio de la escritura pudiera ser rentable, fue él quien le inculcó el hábito de la lectura con textos clásicos de Herman Melville y Ernest Hemingway. "Era un mago. Sin alevosía ni ventaja me las puso en frente y a mí me llenaron los ojos, la cabeza, el corazón, las lágrimas", recordó.

Una de las grandes anécdotas que tiene es que a los 16 años decidió entrar a un taller de poesía de Carlos Illescas, en donde fue destruido por completo. A pesar de ello, sintió que salió más fuerte, puesto que se dio cuenta de que "antes de encontrar tu voz tienes que, primero, haber escuchado muchas otras voces".

Publicidad

En Cuatro veranos, Benito Taibo habla por primera vez de sí mismo como personaje. A los 64 años decidió escribir autobiográficamente, porque le "parecía que era interesante contar el proceso de cómo uno se va mirando alrededor y convirtiendo en ese lector que quiere ser un escritor".

>>> Le recomendamos: La FILBo celebra los 100 años del cómic en Colombia con pabellón dedicado a las historias ilustradas