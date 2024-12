Brandon Sklenar, actor de Romper el círculo, apoya a Blake Lively contra Justin Baldoni

El pasado 21 de diciembre, la actriz Blake Lively impactó al mundo del entretenimiento al demandar a Justin Baldoni, director y su coprotagonista en la película 'It Ends With Us' (Romper El Círculo, en español), de acoso sexual durante la grabación y de una posterior campaña de desprestigio, informaron este sábado medios locales.

La demanda de la actriz estadounidense causó un gran revuelo en Hollywood, sumándose a la polémica y rumores que ya antes se habían dado con el estreno de la película, pues en medio de la promoción y el lanzamiento de la misma, ella y Baldoni no se vieron juntos.

Coprotagonista de Romper el círculo se solidariza con Blake Lively

Tras conocerse las fuertes acusaciones de Lively, el otro protagonista de Romper el círculo se ha pronunciado a favor de la actriz. Se trata de Brandon Sklenar, quien interpretó al otro interés amoroso de la protagonista en la cinta inspirada en el libro de Colleen Hoover.

A través de sus redes sociales, Sklenar compartió el enlace de la publicación que hizo el The New York Times con la denuncia de Blake Lively e invitó a sus seguidores a leerlo. "Por el amor de Dios, tienen que leer esto", escribió el actor manifestando su apoyo a Lively.

Brandon Sklenar junto a Blake Lively y Ryan Reynolds en el estreno de Romper el círculo - Foto: AFP

Curiosamente, a lo largo de las grabaciones y la promoción de Romper el círculo, Blake Lively siempre estuvo acompañada de Brandon Sklenar, mientras Justin Baldoni promocionaba la cinta en espacios separados.

Hollywood se solidariza con Blake Lively

Además de su co-estrella en la cinta, Blake Lively ha recibido el apoyo de otros grandes actores de Hollywood, principalmente de mujeres. Por ejemplo, una de las primeras en manifestarle su apoyo fue Amber Heard, quien aseguró que "yo viví esta situación de cerca y es tan horrible, como lo es destructiva".

Por otro lado estuvieron las actrices America Ferrera, Amber Rose Tamblyn y Alexis Bledel, quienes protagonizaron junto a Lively en 2005 la famosa cinta The Sisterhood of the Traveling Pants, realizaron un comunicado en conjunto apoyando a su colega y amiga.

"Como amigas y hermanas de Blake durante más de veinte años, nos solidarizamos con ella mientras lucha contra la campaña reportada para destruir su reputación", escribieron y agregaron que "durante el rodaje de Romper el círculo, vimos cómo reunió el valor para solicitar un lugar de trabajo seguro para ella y sus colegas en el set, y estamos consternadas al leer la evidencia de un esfuerzo premeditado y vengativo que siguió para desacreditar su voz".

Justin Baldoni enfrenta las primeras consecuencias tras la denuncia de Blake Lively

Prime Video/ AFP

El pasado 9 de diciembre Justin Baldoni había recibido el premio Premio Voces de Solidaridad por parte de la Vital Voices Global Partnership, una organización internacional sin fines de lucro centrada en el empoderamiento de las mujeres. Sin embargo, tras la denuncia de Lively, la organización ha decidido retirar el premio al actor y director.

Por su parte, el abogado de Justin Baldoni, Bryan Freedman, ha negado cualquier tipo de acoso o conducta inapropiada por parte de su cliente hacia Blake Lively. Freedman calificó la demanda como una "estrategia desesperada" de Lively para recuperar una reputación dañada y rechazó categóricamente todas las afirmaciones contenidas en ella.

El abogado sostuvo que las acusaciones eran "falsas, escandalosas e intencionalmente lascivas" y tenían la clara intención de dañar públicamente a Baldoni. Freedman también acusó a Lively de haber sido una "pesadilla" en el set. Según el abogado, la actriz amenazó con no presentarse al rodaje en varias ocasiones y con boicotear la promoción de la película, lo que afectó negativamente el ambiente de trabajo y contribuyó a la tensión en el set.

