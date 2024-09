Brian May, de Queen, reapareció tras sufrir derrame cerebral: "Fue un poco aterrador"

Fanáticos de Queen, la legendaria banda de rock británica, quedaron sorprendidos al conocer que en los últimos días su guitarrista, Brian May, tuvo un derrame cerebral y perdió el control de uno de sus brazos. Esto lo reveló el mismo músico en sus redes sociales.

A través de su cuenta oficial de Instagram, el guitarrista de 77 años publicó un video en el que detalló a sus seguidores que en la última semana enfrentó varios problemas de salud. Lo más difícil para él, según narró, fue pensar que no podría volver a tocar la guitarra.

¿Qué le pasó a Brian May?

Brian May apareció en sus redes sociales contando a sus seguidores una "buena noticia", la cual es que "puedo tocar la guitarra después de los eventos de los últimos días".

Sorprendió al señalar que "digo esto porque estaba en duda por ese pequeño contratiempo de salud que mencioné, ocurrió hace aproximadamente una semana, y lo llamaron un derrame cerebral leve".

Publicidad

El músico señaló que los médicos dijeron que era leve, pero su preocupación creció cuando se vio afectado en su gran pasión: tocar la guitarra.

"De repente, de la nada, no tenía ningún control sobre este brazo. Así que fue un poco aterrador, pero debo decir que recibí la atención y el cuidado más fantásticos del hospital al que fui", declaró el también activista y astrofísico.

Publicidad

A manera de broma, el artista de 77 años señaló que está bien y que se recuperó de este impase de salud, pero que se siente castigado por los médicos, pues sus recomendaciones es que no puede hacer nada.

"La buena noticia es que estoy bien, solo hago lo que me dicen, que es básicamente nada. Estoy castigado. No se me permite salir. Bueno, no se me permite conducir, no se me permite subir a un avión, no se me permite aumentar demasiado el ritmo cardíaco. No se me permite que vuele aviones, lo que me estresaría. Pero estoy bien", concluyó.

En la publicación, Brian May empezó a recibir mensajes de preocupación y buenos deseos por parte de la gran fanaticada de Queen en el mundo.