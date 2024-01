Britney Spears habría sido vetada de lujoso hotel por pasear desnuda en la piscina

Britney Spears protagoniza una nueva polémica por su desenfrenado comportamiento en público. La princesa del pop habría salido de un famoso hotel en California por "incomodar" al personal y otros huéspedes al caminar por ahí con sus senos expuestos.

Esta información la reveló el diario británico The Sun, el cual citó a tres fuentes dentro del equipo del hotel, quienes le confirmaron que le han prohibido el ingreso a la cantante. Por su parte, el representante de Britney Spears ha alegado que la historia "no es cierta".

El hotel en cuestión es el Four Seasons de Los Ángeles, situado en el condado de Westlake Village, a tan solo unos minutos de la mansión de la intérprete de Toxic. En varias ocasiones, en sus redes sociales, Spears ha publicado fotos y videos desde ese hotel, lugar en el que suele alojarse cuando quiere despejarse.

Según una de las fuentes que dio la información, "algunos huéspedes se han quejado de que ella va en topless junto a la piscina y los hace sentir incómodos, y su comportamiento es a menudo extraño y molesto". Aseguran que la cantante suele disfrutar en el hotel de los servicios de spa, masajes y la piscina, pero al parecer se ha convertido en un "dolor de cabeza" para los trabajadores.

Publicidad

Uno de los informantes señaló que, desde el hotel, se le ha dado prioridad a la mayoría de clientes que suelen gastar miles de dólares durante su estadía y no quieren que la artista los incomode. "Britney puede ser una celebridad de la lista A, pero no puede correr haciendo lo que quiera en el Four Seasons", agregaron.

Aunque el representante de Britney Spears negó la información al mismo diario, en redes sociales se cree que es posible porque la cantante se ha destacado por su comportamiento desenfrenado en público y en sus redes sociales, con fotos y videos en los que aparece en ropa interior o desnuda. De hecho, tiene fotos en topless en el mismo hotel.

Esta no es la primera vez que Britney Spears tiene problemas con esta famosa cadena hotelera. El Four Seasons ya había vetado a la cantante años atrás por un comportamiento similar en el hotel de Beverly Hills, pero recientemente habían decidido quitar la medida.