Campanita se convierte en nuevo presentador de Día a Día: "Nunca me lo imaginé"

Este viernes, 7 de junio fr 2024, se conoció que Campanita, el más reciente eliminado del Desafío XX, se convertirá en el nuevo presentador de Día a Día, el programa matutino de Caracol Televisión.

"Esta noticia nunca, nunca me lo imaginé", señaló Franck Stiward, nombre real de Campanita, y añadió que espera que su presencia en el matutino sume "corrinche, alegría y de todo un poquito".

Campanita tuvo una impecable participación en esta temporada del Desafío, en la que no solo deslumbró con sus pasos de baile, sino con su personalidad que transformaba las adversidades en sonrisas.

Es por eso que desde Día a Día quisieron sumar la presencia del exparticipante del Desafío para llenar de alegría y sabor las mañanas de los colombianos.

En su paso por la competencia, el caleño de 22 años señaló que trató de mostrarse "transparente".

"Obviamente siempre transmití todo el amor que tengo en mi corazón porque tengo un corazón muy grande para todos ustedes", manifestó.

Para Campanita, el Desafío XX no solo fue la representación de cumplir uno de sus grandes sueños, sino también la de regresar al país que lo vio nacer. "Dejé todo, absolutamente todo, porque yo estaba bien. Me vine con ansias, con un montón de emociones y bueno, gracias a Dios por esta experiencia que me dio".

A su salida de la competencia anticipó que su paso por el programa le daría grandes oportunidades en la vida, cosa que se cumplió al día siguiente en el matutino de Caracol Televisión, donde recibió la propuesta de unirse al grupo de presentadores.

Desde el martes 18 de junio, Campanita llegará al programa para acompañar a Carolina Cruz, Carolina Soto, Catalina Gómez, Iván Lalinde, Juan Diego Vanegas y Carlos Calero.

"No pensé que después de salir del programa se me presentara esta oportunidad, así que la voy a explotar al máximo", señaló.