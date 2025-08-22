El detalle clave en autopsia de Laura Camila Blanco por el que acusan a su pareja de feminicidio

A pocos días de que se cumpla un mes desde la trágica muerte de Laura Camila Blanco, la joven comunicadora social que cayó desde el noveno piso de un conjunto residencial, la Fiscalía General de la Nación dio nuevos detalles sobre el hecho y avanzó en la captura del principal sospechoso en el caso.

El recién capturado se llama Óscar Santiago Gómez, quien era la pareja de la comunicadora social y sostuvo con ella una discusión tiempo antes de que aconteciera el accidente. Y es que, pese a que el sujeto aseguró inicialmente que Blanco se había lanzado desde tal altura voluntariamente, la versión de familiares y posterior hallazgos de Medicina arrojaban una hipótesis diferente.

En un reciente comunicado que dio a conocer la Fiscalía General de la Nación, se supo que los resultados de Medicina Legal fueron determinantes para iniciar el proceso en contra del novio de la mujer fallecida. Acorde con el oficio divulgado, la mujer contaba con claros signos de violencia y asfixia durante momentos previos a su caída. Lo anterior indicaba que, al parecer, Blanco fue víctima de violencia física antes de su muerte, abriendo la posibilidad de que fuera empujada y no se hubiera lanzado voluntariamente, como lo dijo el hombre en su momento.



"Según el reporte de necropsia del Instituto Nacional de Medicina Legal y Ciencias Forenses, la mujer sufrió asfixia y otras lesiones físicas previas a la caída. En su momento, Gómez Leal aseguró que su compañera se lanzó voluntariamente. De esta manera, intentó desviar las investigaciones", dijo el ente acusatorio.

La versión de la Fiscalía, entonces, sostiene que la víctima fue, presuntamente, empujada hacia la ventana luego de que su pareja hubiera, supuestamente, atacado a la mujer presionándole el cuello. "Un juez penal de control de garantías impuso medida de aseguramiento en centro carcelario a Óscar Santiago Gómez Leal, como presunto responsable de agredir a su compañera sentimental y lanzarla desde el piso nueve de un edificio residencial de la localidad de Barrios Unidos, en el occidente de Bogotá", dijo la entidad.

"De acuerdo con la investigación, el pasado 27 de julio, la pareja hizo una celebración en el apartamento en el que residía. Luego de la reunión tuvo una discusión en una de las habitaciones. El hombre habría atacado a la mujer presionándole el cuello y en medio del estado de inconsciencia en el que la dejó, al parecer, la arrojó por la ventana", agregó la Fiscalía.

Por el momento, la pareja de la fallecida se encuentra a disposición de las autoridades competentes, a la espera de un proceso judicial en el que se esclarezca con certeza la realidad de los hechos acontecidos el pasado 27 de julio, mientras la pareja departía junto a amigos en el apartamento en el que vivía Laura Camila Blanco.



¿Qué decían los amigos y cercanos de Laura Camila sobre su relación?

Los amigos y allegados de Laura Camila contaron que ella y Óscar Santiago mantuvieron una relación sentimental durante dos años, marcada por constantes altibajos. “Fueron dos años en los que terminaban y regresaban repetidamente. La separación más larga duró dos meses, tiempo en el que la acompañamos completamente y la apoyamos en todo lo que quiso hacer. Luego de ese período, él volvió a buscarla y decidieron asistir a una terapia de pareja. Allí les dijeron que él sufría de celopatía y que, si deseaban continuar con la relación, debía recibir tratamiento. Él aceptó y prometió cambiar, pero nunca lo hizo”, declaró Johan Blanco a Noticias Caracol.

El consultado también mencionó que, en una ocasión, una discusión escaló hasta llegar a la violencia física, por lo que él tuvo que intervenir para proteger a su hermana. “Cuando ella se quedaba dormida, él aprovechaba para desbloquear su celular, la despertaba y empezaba una pelea", dijo.

