Carlos Vives llora por la partida de su compadre Egidio Cuadrado: “Murió La Provincia”

Carlos Vives habló con Noticias Caracol en vivo tras la muerte de su amigo Egidio Cuadrado, su compadre y a quien quiere “recordar como él siempre hubiera querido, con un cuento, con un chiste, con una sonrisa”.

Carlos Vives explica por qué murió La Provincia con la partida de Egidio Cuadrado

“Así lo sentí. Es el final de tu etapa”, reconoció el samario en su diálogo con Noticias Caracol. Contó que este camino de 30 años en la música vallenata “nació con mi compadre Egidio y creo que aquí termina ese sueño. Duró lo que duró, así lo veo, así lo sentí, así se lo dije hace unos días, cuando ya no me oía, pero sí siento que murió La Provincia”.

“Por él llamé a mi banda La Provincia, por eso digo que por su muerte se fue La Provincia también”, acotó.

“Muchos me decían que había acordeonistas más modernos” que Egidio Cuadrado

Carlos Vives considera que no se equivocó eligiendo a Egidio Cuadrado como el acordeonero de La Provincia, pese a que varios intentaron persuadirlo de escoger a otra persona.

“Me pasan muchas películas por la mente, esos momentos empezando, esa apuesta que tuve por él cuando muchos me decían que había acordeonistas más modernos, músicos más contemporáneos que podían casar mejor conmigo hace 30 años por mi idea que tenía con la música y la manera que quería hacer mis vallenatos y lo que nació a partir de eso. Estoy pensando que no me equivoqué, que escogí al que era, al más campesino, al más colombiano, al que amaba más su folclor, al que nunca dejó de ser él y que siempre nos mantuvo con los pies en la tierra”, explicó.