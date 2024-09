Carlos Vives publicó video de Salma Hayek bailando una de sus canciones: "Te quiero"

Carlos Vives, uno de los cantantes más representativos de la música colombiana en el mundo, continúa llevando el sabor y el ritmo latino a audiencias globales. Su éxito 'Fruta fresca' ha resonado más allá de las fronteras, como el video que publicó la actriz mexicana Salma Hayek, en su cuenta de Instagram.

En su más reciente publicación en Instagram, Hayek compartió un video en el que se le ve bailando con alegría la canción de Vives mientras disfruta de un día en la popa de un yate y le pide a la persona que la está grabando que le suba el volumen a la canción del colombiano. La versión moderna del tema, llena de energía y vitalidad, ha capturado la atención de numerosos seguidores, quienes han elogiado el entusiasmo y el carisma de Hayek.

Respuesta de Carlos Vives a Salma Hayek

El impacto del video ha llegado hasta Carlos Vives, quien no tardó en reaccionar a través de su propia cuenta de Instagram. El cantante colombiano reposteó el video y expresó su gratitud y admiración hacia la actriz. “¡Salma! Qué bueno que me escuches por ahí, te recuerdo siempre. Te quiero y qué felicidad me dio encontrarme con este video @salmahayek”, escribió Vives, destacando la conexión especial que siente hacia Hayek. Este gesto ha sido recibido con entusiasmo por los seguidores de ambos artistas, quienes ven en esta interacción un testimonio del alcance global de la música de Vives y del carisma de Hayek.

El video de Hayek también ha generado una variedad de comentarios en las redes sociales. Mientras que muchos celebran la espontaneidad y el espíritu alegre de la actriz, otros han encontrado el baile como una expresión peculiar de su personalidad. A pesar de estas opiniones mixtas, la interacción entre Hayek y Vives subraya la influencia positiva de la música y la cultura latinoamericana en el escenario internacional.

Carlos Vives sigue siendo un embajador del rico sabor colombiano, y su música continúa conquistando corazones en todo el mundo, demostrando el poder universal de la cultura latina.