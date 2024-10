Carmen Villalobos presentará los premios Latin Billboard y presume su amor en la alfombra

La actriz colombiana Carmen Villalobos y el actor ecuatoriano Danilo Carrera serán los presentadores de los Premios Billboard de la Música Latina 2024, que se entregan este 20 de octubre en Miami.

La actriz y presentadora llegó a la alfombra de los eventos acompañada de su novio, Frederik Oldenburg, con quien posó frente a las cámaras de la prensa internacional.

Villalobos compartió emocionada su participación en este evento y agradeció a Oldenburg su apoyo:

"Amor mío de mi vida, solo puedo decirte gracias por ser mi polo a tierra. Gracias porque me calmas en los momentos donde siento que no hay salida! Gracias por darme las palabras indicadas cuando mi cabeza es un torbellino (casi siempre). Vivo tan acelerada con mi vida y con todo lo que me rodea que eres el complemento perfecto para darme esa serenidad que tanto necesito. Ya te lo había dicho, pero te lo repito, te veías demasiado papacito".

Publicidad

¿Quién es Carmen Villalobos?

La actriz de 41 años ha participado en exitosas telenovelas como Sin senos no hay paraíso (2008) y El señor de los cielos (2013-2015), presentará por primera vez los Premios Billboard de la Música Latina.

La colombiana ha sido también conductora del programa de telerrealidad estadounidense Top Chef VIP, de la cadena hispana Telemundo.

Publicidad

Carmen Villalobos comenzó en la televisión a los 18 años en el programa juvenil Club 10, de Caracol Televisión . Su primer papel destacado en telenovelas fue en La Tormenta, una producción de 2005.

Luego vinieron Amores de mercado y Nadie es eterno en el mundo. En 2008 llegó a su carrera el proyecto que le cambiaría la vida, la telenovela Sin senos no hay paraíso, donde interpreta a Catalina Santana, la protagonista de la versión estadounidense.

¿Quién es Danilo Carrera, presentador de los Latin Billboard?

El ecuatoriano Carrera, quien fue reconocido como uno de los hombres más bellos por la revista People en Español, ha protagonizado más de una docena de telenovelas y está a punto de ser la cara de la nueva producción de Telemundo llamada Sed de venganza.

Danilo Carrera, de 35 años, ha recibido premios y reconocimientos por sus destacadas actuaciones en producciones como Hijas de la Luna (2018) y La doble vida de Estela Carrillo (2017). También ha dejado su huella en la serie juvenil Grachi, por la que ganó el premio Gato do año (hombre guapo del año en portugués) en Nickelodeon Brasil.

Publicidad

Aparte de la actuación, el fútbol es la mayor pasión del actor y presentador de televisión. De hecho, en 2007 formó parte del equipo ecuatoriano Club Sport Emelec, sub-18. Y en 2019 el club de fútbol Fuerza Amarilla lo contrató como delantero del equipo.

Detalles de los Latin Billboard 2024

Los Latin Billboard de 2024 tienen como principal favorita a la colombiana Karol G, quien registra 17 menciones en la lista de nominados dada a conocer la semana pasada, seguida del puertorriqueño Bad Bunny y el mexicano Peso Pluma, con 15 nominaciones cada uno.

Publicidad

Estos galardones de la música latina son la culminación de la Semana de la Música Latina de Billboard, que tuvo lugar en Miami del 14 al 18 de octubre con un programa que celebra la música, la cultura y el entretenimiento latino.

El cantante y compositor colombiano J Balvin recibirá el galardón Billboard Espíritu de Esperanza , mientras que el cantante y compositor español Alejandro Sanz será reconocido con el premio a la Trayectoria Artística.

¿Dónde ver los Latin Billboard?

La ceremonia de premiación de los premios Latin Billboard se emitirá el domingo 20 de octubre por la cadena Telemundo.