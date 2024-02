Carolina Cruz recordó la pérdida de su segundo bebé: "Uno como mujer se culpa"

Carolina Cruz no solo destaca en Colombia en su labor como modelo y presentadora. La vallecaucana también es admirada por muchas personas debido a su rol como madre de Matías y Salvador. Sin embargo, pocos saben que la conductora de Día a Día ha tenido tres embarazos, pero en el segundo enfrentó una pérdida.

En diálogo con Flávia Dos Santos la presentadora de Día a Día, de Caracol Televisión, habló sobre la manera en la que ha asumido la maternidad en cada uno de sus embarazos. En un momento de la entrevista, se refirió a la culpa y otros sentimientos que enfrentan las mujeres tras perder a un bebé.

En abril de 2017 Carolina Cruz y Lincoln Palomeque se convirtieron en padres por primera vez con su anhelado hijo Matías. "Todo fue demasiado fácil, fue un embarazo natural, demasiado rápido. Cuando Mati nació, nació prematuro, estuvo cinco días en UCI y luego un mes con oxígeno en la casa. Ese fue un momento duro, de encontrarme con la realidad y con mi primer hijo", reconoció la presentadora.

Sin embargo, con ayuda de los médicos y su cuidado, Matías logró superar ese momento que a Carolina Cruz le causó, en sus palabras, "mucho susto". A mediados de 2018 la expareja decidió buscar un segundo hijo y la presentadora nuevamente quedó embarazada en el mes de agosto.

"Empezamos a buscar el segundo, quedé embarazada otra vez naturalmente y tuve una pérdida a las nueve semanas", recordó la vallecaucana. Carolina Cruz detalló que "ese momento también fue muy duro porque me tuvieron que hacer un legrado. Uno como mujer se culpa por muchas cosas y no es el deber ser porque 30% de las mujeres tiene una pérdida".

La presentadora aseguró en la charla con Flávia que la pérdida de ese hijo la afectó tanto que tuvo que iniciar un proceso de sanación y, cuando se sintió lista, junto a Palomeque quisieron intentarlo de nuevo. "Yo ya tenía 40 años y no quedaba embarazada, mi ovulación estaba bajita y me tuve que hacer un tratamiento de fertilización in vitro en el que me fue muy bien y gracias a eso existe Salvador".

Carolina Cruz concluyó diciendo que "creo que las tres experiencias, de tres embarazos, cada una fue diferente y de cada una aprendí muchas cosas".