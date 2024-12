Catherine Siachoque pelea con actriz que habló de su intimidad con Miguel Varoni: "Envidiosa"

Catherine Siachoque protagonizó una fuerte pelea con Aylín Mujica en el más reciente capítulo de Secretos de villanas, un reality show en el que ambas participan. El enfrentamiento de ambas actrices se hizo tendencia en las redes sociales y causó diversas reacciones.

¿Por qué pelearon Catherine Siachoque y Aylín Mujica?

Ambas actrices se encontraban cenando junto a Laura Zapata, Sabine Moussier, Cinthya Klitbo y Gabriela Spanic, otras famosas que hacen parte del programa de entretenimiento. En medio de la comida, a Mujica le pareció bien hablar de un rumor que ha escuchado sobre Catherine Siachoque y Miguel Varoni .

El matrimonio de la colombiana fue tema de conversación en la mesa, entonces Mujica expresó: "Ella está casada con Miguel Varoni. Él es guapísimo. Y, de hecho, hay muchos rumores de que sí hacen tríos".

Las palabras de Mujica generaron gran controversia entre las demás participantes, quienes empezaron a interesarse por la vida sexual de Catherine Siachoque con su esposo. "Se decía y se rumoraba, nos pareció interesante que nos aclararas, ¿en un trío se goza, no?", le cuestionó Mujica a la colombiana y a sus compañeras.

La situación molestó bastante a la actriz colombiana, quien inmediatamente le hizo un reclamo a su colega cubana por traer a la mesa rumores sobre su vida privada.

"Aylín, a mí no me parece chévere porque si uno se pone a divulgar todas las cosas que uno oye", empezó diciendo Siachoque. Por su parte, Aylín Mujica se defendió diciendo que ese rumor lo había escuchado, mas no se lo había inventado ella. Sin embargo, para la colombiana el problema era que lo mencionara.

"Lo estás divulgando y yo nunca he llevado un rumor tuyo a ningún lado, y yo he oído rumores tuyos en los pasillos de Telemundo", agregó Catherine Siachoque.

¿Qué dijo Catherine Siachoque sobre el rumor?

"Se dicen y se rumoran siempre muchas cosas que usualmente son inventadas y esparcidas por gente que es frustrada y envidiosa porque no han tenido la capacidad de mantener una relación duradera, estable, exitosa y feliz con un solo hombre. Entonces la gente quiere ver cómo dañan eso que no han logrado construir", aseguró Siachoque.

La colombiana recalcó en los espacios de entrevistas a solas que ese comentario se lo lanzó directamente a la cubana, recordando que "tiene tres hijos con tres hombres diferentes, si tuviera un hijo con cada hombre que ha estado tendría que alquilar el crucero de Disney para celebrar el día de la madre".

Por su parte, Aylín aclaró que "a mí no me consta que hagan tríos porque a mí nunca me han invitado, pero no había que acostarse con Juan Gabriel para saber que era más mujer que madre".