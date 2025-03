Participante de Yo Me Llamo que causó pelea entre Amparo Grisales y César Escola está en UCI

A través de redes sociales se conoció que la cantante que participó en la más reciente edición de Yo Me Llamo como la doble de Marisela está hospitalizada. Según informó su equipo de trabajo, la mujer sufrió grave complicaciones de salud.

¿Por qué está hospitalizada Yo Me Llamo Marisela?

En la cuenta oficial de Instagram de la cantante se publicó un comunicado de prensa en el que se informó sobre el grave estado de salud de la artista. Detallaron que Yo Me Llamo Marisela se encuentra en una unidad de cuidados intensivos tras sufrir una peritonitis.

"El equipo de Yo Me Llamo Marisela informa a todos sus seguidores, amigos y familiares que nuestra querida artista se encuentra en proceso de recuperación en cuidados intensivos debido a una peritonitis", se lee en el informe.

Detallaron que la enfermedad "venía desarrollándose desde el mes de diciembre y que tuvo un desenlace crítico el pasado 14 de marzo, momentos antes de su presentación en la ciudad de Tuluá". También detallaron que la artista fue auxiliada por las personas del evento en el que iba a cantar y trasladada oportunamente al centro médico Hospital Tomás Uribe Uribe, donde actualmente permanece hospitalizada.

"Agradecemos infinitamente sus oraciones y el apoyo incondicional en este difícil momento. Confiamos en Dios y en la fortaleza de nuestra artista para superar esta prueba. Seguiremos informando sobre su evolución", concluyeron.

Los seguidores de la cantante, que también participó en una edición anterior de Yo Me Llamo con el personaje de Yuri, le dejaron varios comentarios de pronta recuperación. "Dios te sane pronto", "Pronta recuperación, saldrás de esta mi reina hermosa", "Dios me dio otra oportunidad de vida, ya que me paso lo mismo, va a salir adelante", le escribieron.

Aunque Yo Me Llamo Marisela ya salió de la competencia del reality colombiano, su paso por la misma dejó un momento marcado, una fuerte pelea entre los jurados Amparo Grisales y César Escola , cuando el argentino le dijo a su colega que "de pronto te da envidia la cantante original, en ninguna temporada te parece Marisela".

¿Qué es la peritonitis?

Según el portal especializado Mayo Clinic la peritonitis es una condición que se produce cuando "se inflama la capa delgada de tejido que recubre el interior del abdomen. Esta capa de tejido se denomina peritoneo" y que, por lo general, la peritonitis es producto de una infección provocada por bacterias u hongos.

Unos de los principales síntomas de la peritonitis son: dolor o sensibilidad abdominal , hinchazón o sensación de llenura en el abdomen, fiebre o malestar estomacal y vómitos. Se recomienda una atención rápida y oportuna para estos casos.

