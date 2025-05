Un aullido para el recuerdo: así fue la emotiva despedida de Aurelio Cheveroni en Yo Me Llamo

El icónico lobo Aurelio Cheveroni cerró su participación enYo Me Llamo con una emotiva despedida que tocó el corazón de los televidentes, jurados y presentadores. Con regalos sorpresa, palabras conmovedoras y un último aullido, el programa despidió a uno de sus personajes más queridos.

La última emisión de esta etapa del programa fue el escenario perfecto para rendirle homenaje a quien se convirtió en el alma y diversión del formato infantil. Aurelio, con su ternura, carisma y humor, logró conectar con el público infantil y también con los adultos, quienes pudieron revivir su niñez semana tras semana con sus ocurrencias.

Antes de que se anunciara a José Feliciano como ganador de la versión Mini , la producción de Yo Me Llamo preparó un espacio especial para reconocer la labor de Aurelio como jurado y figura entrañable del programa. La primera en tomar la palabra fue Amparo Grisales, quien no pudo ocultar su emoción al hablar del lobo.

“No me quiero emocionar porque te quiero decir que nos acompañaste con tu ternura, con tu inocente picardía, con tu hermosura, nos alegraste este lugar, nos trajiste felicidad, tu humor, y te vamos a extrañar muchísimo”, expresó la diva de Colombia para luego darle besos en la nariz al lobo.

El momento no solo conmovió a Aurelio , sino también al público, que reaccionó con aplausos y muestras de cariño. A la dedicatoria de Amparo se sumó César Escola, quien sorprendió a Aurelio con un importante regalo.

“Aurelio, no dejes nunca de ser niño y muchas gracias por toda la alegría que me diste. Y como sabemos que no tienes a tu pulpo Picho, te traje una nueva mascota”, le dijo el músico argentino mientras le entregaba un loro de peluche. Aurelio, visiblemente emocionado, aceptó el obsequio y se mostró agradecido con un abrazo al maestro Escola.

Adicionalmente, Rey Ruiz también quiso sumarse a la despedida con un detalle muy especial. “Lobo, te tengo una sorpresa… un disco grabado con tus aullidos. Es para que lo puedas compartir con todas tus fans”, dijo el cantante cubano, despertando risas en Aurelio.

Para cerrar el homenaje, el jurado completo se unió a un último aullido, dirigido por el jurado salsero, como símbolo de su despedida y agradecimiento por su participación en el programa.

Para muchos espectadores, la salida de Aurelio deja un vacío difícil de llenar. En redes sociales, cientos de usuarios expresaron su cariño con mensajes como "Amo a Aurelio Cheveroni, debería volver a la televisión” o “te vamos a extrañar mucho, gracias por alegrarnos las noches en familia”.

Aunque el futuro del personaje en otros programas de Caracol Televisión aún es incierto, lo cierto es que su paso por Yo Me Llamo Mini dejó una huella imborrable, como se puede ver a continuación en algunas de las reacciones que fueron tendencia en X antes Twitter.

¿Cuál fue el premio del ganador del doble perfecto mini?

Tras una intensa competencia con 21 talentos infantiles, Mini José Feliciano se coronó como el gran ganador de la versión infantil de Yo Me Llamo, recibiendo el reconocimiento al "doble perfecto". Como premio, se llevó a casa un bono educativo de 100 millones de pesos, que podrá utilizar para continuar su desarrollo en el ámbito artístico o académico.

Por otro lado, el participante que interpretó al salsero Óscar D'León y quien también actuó como padrino de Mini José Feliciano, recibió un bono de 50 millones de pesos como recompensa por su dedicación, compromiso y paciencia al guiar al joven talento hacia el éxito.

Cabe destacar que durante la selección de los imitadores versión niño, Aurelio además de regalar un pedazo de su cola , como símbolo de cariño, les obsequió un iPad como herramienta para desarrollar su talento y seguir creciendo como artista.

