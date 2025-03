Rey Ruiz amenaza con irse de Yo Me Llamo por pelea con Amparo Grisales y César Escola

Una nueva situación entre los jurados de Yo Me Llamo desencadenó tensión en el estudio de grabación. Esta vez la gran diferencia es que la pelea no fue entre Amparo Grisales y César Escola , sino fue el jurado Rey Ruiz el que se enfrentó a las críticas de sus compañeros de mesa.

El episodio 50 del concurso de imitación inició tranquilo y con buenas presentaciones que dejaron orgullosos a los expertos; sin embargo, la interpretación de Yo Me Llamo Dean Martin causó opiniones opuestas entre los jurados. Grisales y Escola criticaron fuertemente la devolución de Ruiz.

¿Por qué pelearon Rey Ruiz, Amparo Grisales y César Escola?

Tras la presentación del imitador de Dean Martin con la canción 'Dream A Little Dream Of Me', Amparo Grisales y César Escola le dieron comentarios muy positivos al cantante por su afinación, puesta en escena e interpretación. Cosas con las que Rey Ruiz no estuvo de acuerdo.

"En mi caso, no me gustó", expresó el jurado Rey Ruiz . El cantante cubano le dijo al participante que "vengo diciéndotelo desde hace días, te veo como un personaje de Disney, te veo como una caricatura y haciendo cosas que a mí no me da Dean Martin".

Amparo Grisales, Rey Ruiz y César Escola jurados de Yo Me Llamo expresaron sus diferencias - Foto: Yo Me Llamo

Amparo Grisales interrumpió a Ruiz para defender al participante de Yo Me Llamo y le dijo a su compañero: "¿Si estudiaste?". Entonces el cubano le replicó diciendo que "yo veo con mis ojos y mis oídos, no con los de ustedes. No quiero caerte pesado, solo quiero que corrijas lo que creo debes cambiar".

La manizaleña le aseguró que "a nosotros sí nos estás cayendo muy pesado ahora", opinión a la que se sumó César Escola, recalcándole a Ruiz que "usted le pidió que no cantara engolado y se notó que lo controló". La tensión empezó a sentirse en el estudio de Caracol Televisión, el participante se mantuvo en silencio sobre el escenario, mientras las presentadoras Laura Acuña y Melina Ramírez comentaban la situación.

Mientras las críticas de la colombiana y el argentino crecían, Rey Ruiz dio un ultimátum a sus compañeros: "Bueno, si ustedes creen entonces que mi devolución no significa nada, espérate y me voy" y les aclaró a sus colegas que "no quiero que él salga de la competencia, pero sí que rectifique, respeto la opinión de ustedes, lo que pasa es que no la comparto".

Finalmente, Yo Me Llamo Dean Martin le dijo a Rey Ruiz que "la próxima [presentación] te va a encantar" y el cubano le respondió que "a la próxima fíjate en lo que te estoy diciendo para no volver a decírtelo". Por su parte, Amparo Grisales despidió al imitador diciendo que "a nosotros nos encantó, la próxima canción tráela en salsa".

