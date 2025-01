Coldplay 2025 en vivo: el gran concierto de Ahmedabad se transmitirá por Disney+ Hotstar

Coldplay, la banda británica liderada por Chris Martin, ha anunciado que su concierto más grande en India será transmitido en vivo a través de Disney+. El evento, parte de su gira mundial Music of the Spheres, se celebrará en el estadio Narendra Modi en Ahmedabad el 26 de enero de 2025, y permitirá a millones de fanáticos en todo el país disfrutar de este espectáculo único desde la comodidad de sus hogares.

Mediante el perfil oficial de Instagram enviaron un mensaje a sus seguidores, donde expresaba el vocalista de la banda: “Namasté para todos nuestros amigos en la India. Nos complace anunciar que nuestro programa de Ahmedabad el 26 de enero se transmitirá en vivo por Disney+ Hotstar, para que puedas verlo desde cualquier lugar de la India. Esperamos que se unan a nosotros; estamos muy emocionados de visitar su hermoso país. ¡Les envío mucho amor!”

(Lea también: Coldplay no lanzará nuevos discos después de 2025)

La transmisión en vivo de este concierto de la gira mundial Music of the Spheres, ha roto récords de asistencia y recaudación en todo el mundo. La elección de transmitir el concierto en Disney+ Hotstar no es casualidad; esta plataforma ha estado expandiendo su oferta de contenido en vivo, y este evento es una muestra de su compromiso por ofrecer experiencias de entretenimiento de alta calidad.

Publicidad

Solo se transmitirá en todo el territorio de India

Music of the Spheres ha sido un éxito rotundo desde su inicio, batiendo récords de asistencia y recaudación en todo el mundo. Los fans y asistentes a sus conciertos coinciden en que el espectáculo visual es impresionante, y la selección de canciones, que combina éxitos clásicos con los nuevos lanzamientos, ha cautivado a audiencias de todas las edades.

La gira ha sido aclamada por su producción innovadora y su compromiso con la sostenibilidad, utilizando energía renovable y promoviendo prácticas ecológicas en cada uno de sus shows. Esta agrupación, liderada por Chris Martin, ha preparado un setlist especial para este concierto, que incluirá tanto sus grandes éxitos como canciones de su último álbum.

Publicidad

La transmisión en vivo permitirá a los seguidores no solo disfrutar del concierto, sino también acceder a contenido exclusivo detrás de cámaras, entrevistas con los miembros de la banda y mucho más. Esta experiencia inmersiva es posible gracias a la avanzada tecnología de Disney+ Hotstar, y además marcará el cierre de su etapa en India, después de tres presentaciones en el estadio DY Patil de Mumbai los días 18, 19 y 21 de enero, seguidas de dos noches en Ahmedabad el 25 y 26 de enero.

Para Coldplay, es una forma de conectarse con sus fans de una manera más directa y personal. - Coldplay Facebook

Además, el evento será transmitido exclusivamente en esta región, ya que la plataforma se ha asociado con Cisco para brindar la infraestructura tecnológica necesaria, lo que garantizará una experiencia inmersiva y sin interrupciones para los espectadores.

(Lea también: Coldplay ya tiene fecha para su retiro, así lo confirmó Chris Martin: "Menos es más")

Un evento de alto alcance mundial

El concierto de Coldplay en Ahmedabad coincide con el Día de la República de India, una fecha de gran importancia que conmemora la adopción de la constitución del país. No será solo un espectáculo musical, sino también una celebración de la cultura y la unidad. La banda ha expresado su entusiasmo por actuar en un día tan significativo y ha prometido ofrecer un show que honre esta ocasión.

Publicidad

Además, el concierto se llevará a cabo durante un fenómeno astronómico poco común, conocido como el 'Desfile de Planetas', en el que siete planetas se alinearán en el cielo nocturno de la India. Para Disney+ Hotstar, este evento es una oportunidad para demostrar su capacidad de gestionar transmisiones en vivo de gran escala y ofrecer contenido exclusivo que atraiga a nuevos suscriptores. Para Coldplay, es una forma de conectarse con sus fans de una manera más directa y personal, brindando la experiencia a aquellos que no han podido asistir a estos conciertos.