Con su nuevo disco, Shakira se despide definitivamente de Piqué y sigue facturando

Shakira lanzó su nuevo álbum Las mujeres ya no lloran en el Hard Rock de Miami. Se mostró feliz, renovada e inspiradora para cerrar con este lanzamiento un exitoso ciclo de resiliencia.



En este álbum, la artista ha canalizado sus sentimientos y vivencias, marcadas por su relación de 12 años con el futbolista español Gerard Piqué.

“Es un álbum que, como bien saben, es la materialización de un proceso alquímico y sanador en donde se han transformado tantas emociones, como el dolor en resiliencia y fuerza, la rabia en amor, la frustración en creatividad. Pero es un proceso que no lo he hecho sola. Me han acompañado tantísimas personas”, indicó la barranquillera minutos antes del lanzamiento.

La estrella colombiana se despide definitivamente del futbolista Piqué, su expareja, con la canción Última.

En este sentido, la cantante señaló que “yo estaba expresando mis vivencias, también ustedes han estado hablándome. Ustedes estuvieron ahí escuchándome, sanándome y empoderándome. Lo hemos hecho juntos también”.

El álbum titulado Las mujeres ya no lloran trae una lista de canciones inéditas con artistas como Cardi B, en donde el protagonista del video es el actor Lucien Laviscount, famoso por la serie de Netflix Emily en París.

La colombiana también aseguró que su “sueño con este álbum es que pueda acompañar a muchos de ustedes a atravesar momentos, porque ese es el destino de un álbum, acompañar a las personas en sus vivencias”.

Grupo frontera y Dj Tiësto acompañan a la artista en su nuevo álbum. De igual forma, repite dueto con otros cantantes como Rauw Alejandro y Bizarrap.

Shakira recibió siete discos de platino antes del lanzamiento de su álbum. Aunque suene repetitivo, la colombiana sigue facturando, brillando, inspirando y liderando. Como su nombre lo dice, Shakira es una mujer con gracia.